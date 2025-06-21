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Экспорт кофе достиг рекорда благодаря спросу со стороны ЕС и США
Хотя объем экспорта с января по май немного снизился на 0,6%, стоимость экспорта выросла на 62,3% благодаря рекордно высоким экспортным ценам. Экспортные цены составили в среднем 5 709 долларов США за тонну, увеличившись на 63,2%.
ЕС оставался крупнейшим рынком экспорта кофе во Вьетнам, импортировав более 367 000 тонн на сумму 2 миллиарда долларов США, что на 10,2% больше по объему и на 81,9% по стоимости.
Экспорт в США также резко вырос: на 6,3% в объеме до 54 310 тонн и на 72,4% в стоимости до 299 миллионов долларов США.
Экспорт на развивающиеся рынки также резко возрос: поставки в Алжир удвоились, в Мексику - в 39 раз, в Южную Африку - в 17 раз.
Несмотря на впечатляющий рост, вьетнамский экспорт кофе сталкивается с проблемами, особенно с рисками, связанными с неопределенностью мировой политики и тенденцией к снижению мировых цен.
Аналитики предупредили, что мировые цены на кофе имеют тенденцию к снижению из-за роста предложения со стороны основных производителей. 11 июня фьючерсы на робусту в Лондоне закрылись на отметке 4 409 долларов США за тонну, что на 15,6% ниже, чем в предыдущем месяце.
Арабика на Нью-Йоркской бирже также упала на 8,4%.
На внутреннем рынке цены на кофе в Центральном нагорье упали до самого низкого уровня с ноября и составили около 112 000 донгов за кг, снизившись на 12%.
По данным Департамента импорта-экспорта Министерства промышленности и торговли, падение цен происходит на фоне того, что Бразилия и Индонезия вступают в новый сезон сбора урожая. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, урожай кофе в Бразилии увеличится на 0,5% до 65 миллионов мешков в сезон сбора урожая 2025-26 годов, в то время как во Вьетнаме производство увеличится на 6,9% до 31 миллиона мешков.
Тем не менее, в департаменте заявили, что перспективы экспорта кофе из Вьетнама остаются оптимистичными, прогнозируя, что стоимость экспорта за весь год составит 7 миллиардов долларов США.
В 2024 году Вьетнам заработает на экспорте кофе 5,4 миллиарда долларов США.