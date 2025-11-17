Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Экспорт кофе в 2025 году может превысить отметку в 8 миллиардов долларов США

За десять месяцев текущего года общий объем экспорта достиг 1,3 млн тонн, а стоимость — 7,41 млрд долларов США, что является историческим рекордом, увеличившись на 61,8% в стоимостном выражении.

Средняя экспортная цена составила 5 653 доллара США за тонну, что на 42,5% выше прошлогоднего уровня. Некоторые рынки продемонстрировали особенно высокий рост, особенно Мексика, где стоимость экспорта увеличилась в 34,7 раза.

Вьетнамская ассоциация кофе и какао отмечает, что экспорт кофе в 2025 году может превысить 8 миллиардов долларов США, что означает более раннее достижение показателя, намеченного на 2030 год. Три ключевых фактора, обеспечивших такой прорыв, включают: улучшение качества продукции, увеличение доли глубокой переработки и расширение рынков в соответствии с долгосрочной стратегией.

Ассоциация также отмечает, что в период до 2020 года низкие цены заставляли многих фермеров сокращать площади посадок, что привело к снижению предложения. В то же время предприятия активно инвестировали в устойчивые производственные цепочки, повышали качество продукции и соответствие международным стандартам. При нехватке предложения и росте спроса цены на кофе резко увеличились, что привело к рекордной стоимости экспорта. Соглашения о свободной торговле, особенно с Европейским союзом (ЕС), также стимулировали предприятия и фермеров переходить на стандарты с более низким уровнем выбросов и высоким качеством продукции.

Результаты 2025 года показывают, что отрасль кофе сформировала экосистему ответственного производства — от сырья до переработки. Это повысило позиции вьетнамского кофе на мировом рынке и создало основу для устойчивого роста в ближайшие годы.

ИЖВ/ВИА

