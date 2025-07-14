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Экспорт кофе в 2025 году достигнет целевого показателя в рекордные 7,5 млрд долларов США
Средняя экспортная цена выросла на 59,1% в годовом исчислении, достигнув 5 708 долларов США за тонну.
Германия, Италия и Испания оставались тремя крупнейшими импортерами кофе во Вьетнаме, на долю которых приходилось 16,3, 7,9 и 7,4% от общего объема экспорта соответственно. Примечательно, что за первые пять месяцев текущего года объем экспорта в Германию вырос более чем вдвое, в то время как в Италии он вырос на 45,1%, а в Испании - на 55,8%.
Среди 15 крупнейших экспортных рынков Вьетнама наиболее значительный рост пришелся на Мексику, где стоимость экспорта выросла в 71,6 раза, в то время как в Китае был зафиксирован самый низкий рост - на 22,9%.
Заместитель министра Фунг Дык Тьен подчеркнул, что Вьетнам уже достиг своего первоначального целевого показателя по экспорту кофе на 2025 год в размере 5,5 млрд долларов США всего за шесть месяцев. Впереди еще несколько месяцев, и ожидается, что к концу года экспорт кофе из страны достигнет 7,5 миллиардов долларов, что на 36,9% больше, чем в прошлом году.
“Основной объем производства кофе обычно приходится на период с декабря по апрель”, - сказал он.
“Таким образом, ожидается, что экспорт во второй половине года будет не таким высоким, как в первой половине. Но если Вьетнам заработает 2 миллиарда долларов за последние шесть месяцев, то цель в 7,5 миллиарда долларов будет вполне достижима”, - сказал Фунг Дык Тьен.
Перспективы кофейного сектора Вьетнама остаются благоприятными, несмотря на некоторые производственные проблемы.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что мировое производство кофе в сезоне 2024/25 достигнет 174,4 млн мешков, что на 2,98% больше по сравнению с предыдущим урожаем. Между тем, ожидается, что мировое потребление составит всего 169,36 миллиона упаковок, что создаст потенциальный избыток в размере более девяти миллионов упаковок.
Ожидается, что крупные производители увеличат производство: Бразилия достигнет 65 млн мешков, Индонезия - 11,25 млн мешков (рост на 2%) и Вьетнам - 31 млн мешков после октября 2025 года (рост на 6,9%). Ожидается, что урожай будет собран с октября 2025 года.
Тем временем мировые цены на кофе продолжали расти. Цены на робусту на Лондонской бирже 9 июля резко выросли, и фьючерсы на сентябрь 2025 года достигли 3568 долларов за тонну (рост на 42 доллара за тонну), в то время как цены на арабику на Нью-Йоркской бирже выросли до 285,60 центов за фунт за тот же месяц поставки (рост на 2,6%).
Забегая вперед, можно сказать, что кофейный сектор Вьетнама видит возможности для укрепления своего присутствия на рынках премиум-класса. США, крупнейший в мире потребитель кофе, остается ключевым потребителем высококачественного, обработанного и растворимого кофе из Вьетнама. Бразилия по-прежнему лидирует в поставках кофе в США, но вьетнамский кофе робуста набирает обороты в сегменте фирменного кофе и кофе с добавленной стоимостью.
Тем временем Европейский союз, который в настоящее время является крупнейшим экспортным рынком для вьетнамского кофе, ужесточает стандарты устойчивого развития в соответствии с новым регламентом по борьбе с обезлесением (EUDR).
Вьетнам классифицируется как страна с "низким уровнем риска" в соответствии с классификацией товаров ЕС, связанных с лесным риском, что значительно снижает уровень проверки его экспорта всего до 1% вместо 3% для группы "среднего риска" или 9% для группы "высокого риска".
Нгуен До Ань Туан, директор департамента международного сотрудничества MAE, подчеркнул, что полная прослеживаемость и прозрачность данных имеют решающее значение для соблюдения EUDR вьетнамскими экспортерами. Он добавил, что сбор данных на местном уровне должен быть синхронизированным и безопасным, но в то же время доступным как для государственного управления, так и для отчетности предприятий.
Заместитель министра Хоанг Чунг призвал к быстрым действиям по переходу от пилотной стадии к полному внедрению EUDR, гарантируя, что все экспортные данные, документация и технические требования будут выполнены до 1 января 2026 года, крайнего срока вступления в силу.
Он считает, что соответствие Вьетнама стандартам ЕС открывает новые возможности для сотрудничества не только в Европе, но и в Азии и на Ближнем Востоке. В частности, производителям кофе рекомендуется изучить дополнительные возможности в Северо–Восточной Азии, в частности в Китае, Японии и Республике Корея, а также в Индии, где конкурентоспособные цены и низкие транспортные расходы благоприятствуют вьетнамскому экспорту.