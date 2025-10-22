НОВОСТИ
Экспорт кофе Вьетнама достиг рекордных показателей
Фермеры и предприятия получают высокий доход
С начала октября во Вьетнаме начался сбор урожая кофе сезона 2025-2026. В настоящее время цена на кофе держится на уровне около 115 000 донгов за килограмм, что примерно на 5 000 донгов выше, чем в начале предыдущего сезона. На мировом рынке цена на кофе робуста — главный экспортный продукт Вьетнама — недавно стабильно высокая, около 4 500–4 600 долларов за тонну. Между тем цена на арабику в последние торговые сессии резко выросла и приближается к отметке в 9 000 долларов за тонну — максимум, зафиксированный в феврале 2025 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о глобальных ответных тарифах. Рост цены на арабику делает робусту более дешевой и конкурентоспособной, что открывает дополнительные возможности для роста в ближайшем будущем. В последние годы робуста стала важным компонентом в рецептурах обжарки многих крупных мировых брендов кофе.
Устойчивый рост цен на кофе приносит высокую прибыль отрасли. В кофейном регионе Центрального Вьетнама Чан Динь Чонг, директор кооператива Сельского хозяйства и справедливых услуг Eatu (провинция Даклак), с воодушевлением отметил: основной сбор урожая в Даклаке начнется в декабре. Цена около 115 000 донгов за килограмм — это самый высокий уровень на начало сезона за всю историю. Рост и удержание высоких цен в течение трех лет подряд вдохновляет фермеров на усиленный уход за плантациями. Все прогнозируют увеличение урожайности по сравнению с прошлым сезоном. "Если цена останется на текущем уровне, доходы и прибыль значительно вырастут," — добавил Чан Динь Чонг с оптимизмом.
Нгуен Дак Дат, директор торговой компании Нга Тхань в коммуне Намда (провинция Ламдонг), сообщил, что сбор урожая в регионе начнется примерно через две недели. Хотя цены сейчас высоки, фермеры надеются на еще больший рост, ведь за последние два года рекордная цена на внутреннем рынке достигала 135 000 донгов за килограмм. Многие сохраняют запасы кофе, ожидая повышения цен, несмотря на снижение предложения в конце сезона. Предприятия также не спешат с покупками, ожидая нового урожая и динамики мирового рынка.
По данным Ассоциации кофе и какао Вьетнама (VICOFA), если в прошлом сезоне выросла только стоимость экспорта, но объем снизился на 12%, то в сезоне 2024-2025 Вьетнам экспортировал более 1,5 миллиона тонн кофе, что на 6% больше по объему. Это положительный фактор, который позволил увеличить выручку до 8,4 миллиарда долларов по сравнению с 5,4 миллиардами в предыдущем сезоне.
"В новом сезоне (2025-2026) ожидается рост урожайности примерно на 10%, и цены на кофе продолжат благоприятно влиять на экспорт Вьетнама," — отметил Нгуен Нам Хай, председатель VICOFA.
Увеличение глубокой переработки — шаг к экспорту на десятки миллиардов долларов
Нгуен Нам Хай объяснил, что по данным различных исследований, урожай кофе во Вьетнаме в новом сезоне вырастет на 10%. Основные причины — относительно благоприятные погодные условия в регионах выращивания и устойчиво высокие цены на кофе, которые стимулируют фермеров к инвестированию и улучшению ухода за плантациями, что повышает урожайность. "Фермеры смело проводят замену старых плантаций новыми сортами с более высоким качеством и урожайностью. Эти факторы способствуют росту производства, несмотря на незначительное увеличение площадей," — добавил он.
Для подготовки к новому сезону в сентябре руководство VICOFA вместе с ведущими компаниями отрасли посетили рынок США и провели встречи с руководством американской кофейной индустрии. США — крупнейший потребитель кофе в мире с отраслевой стоимостью около 300 миллиардов долларов. Во время визита состоялись переговоры с Ассоциацией кофе США и Ассоциацией специализированного кофе США. Ассоциация кофе США просит правительство исключить кофе из списка товаров, на которые вводятся ответные тарифы, поскольку в США кофе не выращивают. Результаты пока неизвестны, но, по словам Нгуен Нам Хая, самая актуальная задача для вьетнамской кофейной отрасли — повысить качество и развить бренд. Вьетнам занимает второе место в мире по объему экспорта кофе (первое — по робусте), но большинство продукции (85%) — это зерна без бренда.
"Мы хотим усилить сотрудничество с Ассоциацией специализированного кофе США для продвижения вьетнамского кофе не только на рынке США, но и во всем мире. Эта ассоциация уже успешно помогла развить бренд кофе Гватемалы. Для этого нам нужно начать с реорганизации производства по новым рыночным стандартам, расширить глубокую переработку и строить бренд, чтобы привести вьетнамскую кофейную отрасль к устойчивому развитию с целью экспорта на десятки миллиардов долларов в ближайшие годы," — заключил Нгуен Нам Хай.