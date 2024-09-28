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Экспорт кокосов и цель в 1 миллиард долларов США в 2025 году
По словам Лыу Ван Фи, директора Департамента промышленности и торговли провинции Тиенжанг, цена кокосов в садах составляет всего около 3500–4000 донгов за плод, но розничная цена в Хошимине составялет 20.000 донгов за плод. Такая большая разница в цене происходит из-за больших посреднических расходов.
По словам директора департамента промышленности и торговли провинции Тиенжанг, площадь выращивания кокосов в провинции составляет более 35 тысяч гектаров.
«Если кокос экспортируется на рынок США, то его цена повышается, тем самым значительно улучшая доходы фермеров, помогая им быть уверенными в инвестировании, и стараться сохранять выращивание местного фрукта», - сказал Лыу Ван Фи.
Нгуен Тхи Ким Тхань, президент Вьетнамской ассоциации кокосов, заявила, что в подготовке к тому, что США откроют рынок для вьетнамских очищенных кокосов, и Китай официально импортирует вьетнамские кокосы, предприятия кокосовой отрасли стремятся разработать зону материалов, зарегистрировать код посевной зоны, строительство зоны органических материалов для удовлетворения потребностей мирового рынка.
«К концу 2022 года экспортный оборот кокоса составил более 700 миллионов долларов США. Но уже в ближайшее время, исходя из разрешения США и Китая на импорт вьетнамских кокосов, примерно к концу 2024 - началу 2025 года оборот экспорта кокосов достигнет 1 миллиарда долларов США», - сказала Нгуен Тхи Ким Тхань.
По словам Тхи Ким Тхань, в 2021 году кокосовые пальмы были включены в программу правительства по развитию ключевых технических культур Вьетнама.
По словам председателя Вьетнамской ассоциации кокосов, в стране около 20 крупных предприятий, которые экспортируют кокос на мировой рынок, 35 стран и территорий являются крупными покупателями Вьетнама.
Кокосовая продукция весьма разнообразна: скорлупа кокосовых орехов является сырьем для кустарного производства, кокосовое желе экспортируется на привередливые рынки, такие как Япония, Корея и Малайзия, Индонезия, Таиланд, Ближний Восток, Средняя Азия, Россия в объеме 1000 - 1200 тонн.
По словам Нгуена Диепа Фапа, заместителя генерального директора по международным продажам продуктов GC Food, «Япония и Корея провели исследования и доказали, что кокосовое желе полезно для пищеварительной системы, поэтому в будущем может составить конкуренцию с тайваньским продуктом». Сегодня на внутреннем рынке крупные молочные предприятия также добавляют в свою продукцию кокосовое желе и алоэ вера. В настоящее время GC Food уже поставляет кокосовое желе, гель алоэ вера для крупных молочных компаний во Вьетнам. В ближайшие 5 лет эти продукты будут сильно развиваться», - сказал Нгуена Диепа Фап и добавил, что GC Food нацелена на категорию органических продуктов, поэтому будет сопровождать фермеров в планировании площади выращивания органических кокосов, повышении ценностей кокосов и кокосовой продукции./