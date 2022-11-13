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Экспорт каучука в последнем квартале 2022 года по-прежнему не будет большим
По данным Департамента импорта-экспорта при Министерстве промышленности и торговли, в четвертом квартале 2022 года вьетнамский экспорт каучука все еще сталкивается с трудностями, поскольку доллары США начали укрепляться, будучи активом-убежищем от инфляции.
По мнению экспертов, основные товары номинированы в долларах, поэтому, когда доллар резко вырастет, стоимость этих товаров упадет.
Каучук не является исключением, когда цена на резину снизилась в период сильного роста доллара США.
Кроме того, риск резиновой промышленности заключается в том, что в пик сезона продолжаются сильные дожди, что влияет на объем производительности заготовленного каучука.
Феномен Ла-Нинья, продолжающийся третий год подряд в 2022 году, увеличивал частоту и количество дождей, что негативно сказывается на сборе каучука и производительности предприятия.
Департамент импорта-экспорта сослался на статистику Главного таможенного управления, согласно которой экспорт каучука Вьетнама достиг 609.170 тонн на сумму 930,86 млн. долл. США, что на 6% больше по объему экспорта каучука, но снизилось на 1,8% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
При этом экспорт каучука Вьетнама в третьем квартале 2022 года продолжил расти по сравнению с аналогичным периодом 2021 года благодаря восстановлению мирового спроса на каучук, но стоимость все же снизилась из-за резкого падения цен на каучук.
По данным Департамента импорта-экспорта, в третьем квартале 2022 года вьетнамский экспорт каучука на большинство рынков значительно вырос по сравнению с тем же периодом 2021 года.
В частности, Китай по-прежнему является крупнейшим рынком потребления каучука во Вьетнаме: 453.060 тонн на сумму 669,14 млн. долл. США, что на 10,4% больше по объему и на 0,5% по стоимости по сравнению с тем же периодом в 2021 году.
Второе место занимает Индия. Экспорт в эту страну составляет 42.040 тонн на сумму 69,64 млн. долл. США, что на 25,1% больше по объему и на 18,3% по стоимости по сравнению с тем же периодом в 2021 году.
Что касается экспортных цен, то в третьем квартале 2022 года средние экспортные цены на большинство видов каучука имеют тенденцию к снижению по сравнению с аналогичным периодом 2021 года; при этом цены на смесь натурального каучука и синтетического каучука уменьшилась на 5,5%; латекса – на 6%; SVR 3L подешевел на 7,1%; SVR10 снизился на 5,9%; RSS3 упал на 7,1%; SVRCV60 снизился на 8,2%; RSS1 упал на 10,6%.
Кроме того, внутренняя цена на каучук-сырец имеет тенденцию к снижению примерно на 40-50 донгов за сорт по сравнению с концом третьего квартала 2022 года. В частности, в октябре 2022 года цена на сырой каучуковый латекс незначительно колебалась.
В Биньфыоке компания Фу Риенг покупает каучук-сырец по цене 270-285 донгов в зависимости от сорта, что на 10-15 донгов больше, чем на конец сентября 2022 года.
В Биньзыонге компания Фыок Хоа закупает каучук-сырец по цене 273-275 донгов за сорт, а в Зялае компания Манг Ианг покупает каучук по цене 230-240 донгов за сорт, что ниже на 10 донгов в зависимости от вида по сравнению с концом сентября 2022 г.