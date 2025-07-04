Экспорт замороженного дуриана из Вьетнама вырос в три раза в первом полугодии

На регулярном пресс-брифинге 3 июля До Хонг Кхань, начальник офиса департамента, сообщил, что за тот же период было экспортировано почти 130 000 тонн свежего дуриана, что составило 5217 партий.



Значительный рост экспорта замороженного дуриана отчасти объясняется благоприятной политикой по открытию рынка, в частности экспортным протоколом, подписанным с Китаем в августе 2024 года. Руководство министерства и усилия местных властей по глубокой переработке и диверсификации рынка позволили предприятиям снизить зависимость от экспорта свежего дуриана и использовать новые экспортные возможности.

Ожидается, что недавнее одобрение Китаем почти 1000 дополнительных посадочных площадей и кодов упаковочных предприятий, а также позитивные сигналы с других рынков-импортеров будут способствовать восстановлению экспорта свежего дуриана в третьем квартале 2025 года, особенно в основной сезон сбора урожая с августа по октябрь.



Однако До Хонг Кхань подчеркнул, что темпы восстановления во многом зависят от соблюдения предприятиями и фермерами правил безопасности пищевых продуктов. Нарушения могут создать серьезные риски для экспортных перспектив сектора.



Замороженный дуриан, отличающийся длительным хранением и стабильным качеством, продолжает демонстрировать высокий экспортный потенциал. Многие предприятия начали инвестировать в современные технологические линии и системы холодного хранения, чтобы соответствовать стандартам, предъявляемым Китаем и другими ключевыми рынками, такими как Республика Корея, Япония и ЕС.



В департаменте отметили, что в начале 2025 года экспорт дуриана столкнулся с ужесточением контроля за импортом, что побудило министерство координировать меры с местными властями и предприятиями для восстановления роста.



Для поддержки торговли департамент пригласил китайских таможенников для проведения инспекций на месте в июле и расширил возможности лабораторий по проверке кадмия и аурамина О, утвердив 38 объектов.

В настоящее время министерство завершает работу над проектами нормативных актов, касающихся кодов районов посадки и контроля качества на предприятиях по упаковке дуриана, которые в настоящее время проходят консультации с заинтересованными сторонами.



Для улучшения прослеживаемости и контроля департамент полностью оцифровал национальную базу данных по районам посадки дуриана и кодам упаковочных предприятий. По состоянию на июнь 2025 года для экспорта в Китай было сертифицировано в общей сложности 1 396 мест посадки и 188 упаковочных предприятий.