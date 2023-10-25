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НОВОСТИ

Экспорт дуриана за 9 месяцев принес 1,63 млрд. долл. США

Согласно статистике Главного таможенного управления, объем экспорта дуриана из Вьетнама за первые девять месяцев 2023 года достиг 1,63 миллиарда долларов США, что в 14 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
  Экспорт дуриана за 9 месяцев принес 1,63 млрд. долл. СШA  
Общая стоимость экспорта фруктов и овощей за отчетный период составила 4,21 млрд долл. США, увеличившись на 72,5%, что эквивалентно 1,77 млрд долл. США в годовом исчислении.

Дуриан, обогнав джекфрут, драконий фрукт, арбуз, банан и личи, стал самым крупным валютным доходом в плодоовощной промышленности Вьетнама, на долю которого приходится 38,7% от общей стоимости экспорта отрасли.

Китай является крупнейшим импортером вьетнамских фруктов и овощей с оборотом в 2,75 млрд долл. США, что на 160% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время вьетнамский дуриан экспортируется в основном в Китай. Во Вьетнаме имеется 422 зоны выращивания и 153 упаковочных предприятия, которые могут экспортировать дуриан в Китай.

Еще 64 зоны выращивания и 15 упаковочных предприятий завершают процедуру получения кодов на экспорт от китайских властей. Кроме того, более 600 районов выращивания и 50 упаковочных предприятий подадут заявки на получение кодов для экспорта дуриана в Китай в ближайшее время.

ВИА/ИЖВ

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