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Экспорт дуриана за 9 месяцев принес 1,63 млрд. долл. США
Дуриан, обогнав джекфрут, драконий фрукт, арбуз, банан и личи, стал самым крупным валютным доходом в плодоовощной промышленности Вьетнама, на долю которого приходится 38,7% от общей стоимости экспорта отрасли.
Китай является крупнейшим импортером вьетнамских фруктов и овощей с оборотом в 2,75 млрд долл. США, что на 160% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В настоящее время вьетнамский дуриан экспортируется в основном в Китай. Во Вьетнаме имеется 422 зоны выращивания и 153 упаковочных предприятия, которые могут экспортировать дуриан в Китай.
Еще 64 зоны выращивания и 15 упаковочных предприятий завершают процедуру получения кодов на экспорт от китайских властей. Кроме того, более 600 районов выращивания и 50 упаковочных предприятий подадут заявки на получение кодов для экспорта дуриана в Китай в ближайшее время.