Экспорт дуриана Вьетнама установил новый рекорд

Экспорт дуриана продолжает набирать обороты и устанавливать новые рекорды, достигнув более 3,33 млрд долларов США за последние десять месяцев, что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Таможенной службы.



Это самый высокий показатель за всё время наблюдений, что выводит дуриан на первое место среди сельскохозяйственных товаров по вкладу в общий экспорт отрасли.



Главным драйвером роста остаётся рынок Китая, на который приходится 94,35% общего объёма экспорта за десять месяцев, что эквивалентно более чем 3,14 млрд долларов США. В частности, экспортная выручка от дуриана в октябре превысила 572 млн долларов США, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По словам господина Данг Фук Нгуена, генерального секретаря Ассоциации овощей и фруктов Вьетнама, вьетнамский дуриан сохраняет высокие темпы роста, несмотря на ряд технических барьеров со стороны Китая, благодаря улучшению качества и конкурентоспособной цене. В среднем одна тонна вьетнамского дуриана экспортируется по цене 3 696 долларов США, что на 15% ниже таиландского дуриана.



Благодаря ценовому преимуществу и короткому времени доставки Вьетнам сейчас является вторым по величине поставщиком дуриана в Китай после Таиланда.



С начала года, реагируя на более жёсткие технические требования Китая, многие вьетнамские предприятия улучшили плантации, инвестировали в холодильные склады, линии упаковки и построение собственных брендов. Министерство сельского хозяйства и окружающей среды также разработало отдельный контрольный регламент для дуриана, который рассматривается как важный прецедент для расширения экспорта других сельскохозяйственных товаров на этот рынок.



Помимо ключевого рынка, ряд других направлений также демонстрирует значительный рост. Поставки в Гонконг увеличились почти на 89%, превысив 45 млн долларов США, что укрепляет его роль как важного транзитного узла.



Эксперты предупреждают, что Вьетнаму не следует чрезмерно зависеть от дуриана — товара, который сейчас занимает более половины стоимости экспорта фруктов и овощей. Для поддержания устойчивого роста и укрепления позиций на крупных рынках сельскохозяйственной отрасли необходимо диверсифицировать ассортимент, модернизировать холодовую цепь и усилить контроль фитосанитарных стандартов и качества хранения.



С учётом текущей динамики и позитивных сигналов в конце года господин Нгуен прогнозирует, что экспорт дуриана может достичь 4 млрд долларов США в 2025 году.