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Экспорт древесины и лесоматериалов постепенно восстанавливается
По данным Министерства сельского хозяйства и сельского развития, экспорт древесины и изделий из древесины в июле 2023 года достиг почти 1,1 млрд долларов США; Совокупный экспорт древесины и изделий из древесины за первые 7 месяцев года достиг 7,1 млрд долларов США, что на 25% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Однако экспортный оборот в июле 2023 года вырос до более чем 1 миллиарда долларов США после длительного периода глубокого спада, что является сигналом о постепенном восстановлении экспорта древесины и изделий из древесины.
Фактически, мировой рынок постоянно колеблется и становится все более непредсказуемым, что является большой проблемой для многих отраслей, включая лесную промышленность, но при этом создаются возможности для предприятий с хорошими стратегиями адаптации. Таково мнение экспертов Вьетнамского форума мебельной и деревообрабатывающей промышленности на тему: «Удерживать позицию – использовать возможности», организованного Ассоциацией изобразительного искусства и деревообработки города Хошимина (HAWA), который прошел 28 июля в Хошимине.
Предварительные результаты опроса, проведенного HAWA, показывают, что заказы от предприятий отрасли за последнее время сократились в среднем на 30%. Однако в июле 2023 года предприятия отрасли снова начали получать заказы, обслуживая завершающийся сезон мебельных покупок на мировом рынке.
Фам Фу Нгок Чай, председатель GIBC Global Integration and Business Consulting, заявил, что нынешнее сокращение заказов деревообрабатывающей и мебельной промышленности носит лишь временный характер.
Деревообрабатывающая промышленность Вьетнама в течение многих лет сохраняет свой рост на уровне 15,4% в год и входит в пятерку крупнейших стран-экспортеров деревянной мебели в мире, что доказывает, что отрасль имеет солидные внутренние ресурсы.
Присутствуя и выступая на церемонии открытия Международной выставки древесных материалов и оборудования Биньзыонг - BIFA WOOD VIETNAM 2023 9 августа, заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Куок Чи заявил, что за 7 месяцев 2023 года из-за сложных и продолжительных мировых конфликтов инфляция во всем мире возросла, что привело к росту основных экспортных рынков Вьетнама продолжать сокращать расходы на товары первой необходимости, включая древесину и лесопродукцию.
Фактически финансовая картина предприятий лесной отрасли в первом полугодии 2023 года правильно отражает трудности всей отрасли с резким снижением как выручки, так и прибыли.
Во втором квартале 2023 года акционерная компания An Cuong Wood (акционерный код: ACG) зарегистрировала чистый доход в размере 968 миллиардов донгов, что на 9% меньше, чем за тот же период. Большая часть доходов An Cuong Wood поступает на внутренний рынок, составляя 85%. После вычета расходов An Cuong Wood сообщила о снижении прибыли на 32% до 108 миллиардов донгов.
С акционерным обществом по переработке древесины Duc Thanh (акционерный код: GDT) оборот этого предприятия снизился на 31% до 89 миллиардов донгов. После вычета расходов компания сообщила о прибыли в размере 7,9 млрд донгов, что на 67% меньше по сравнению с прибылью в 24 млрд донгов за тот же период прошлого года.