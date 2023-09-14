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Экспорт древесины из Вьетнама, вероятно, достигнет 14,5 млрд. долл. США в 2023 году

Экспорт древесины из Вьетнама, вероятно, составит около 14,5 млрд. долл. США в этом году, что ниже годового целевого показателя в 17 млрд. долл. США, сообщил заместитель председателя Ассоциации ремесленников и деревообрабатывающей промышленности города Хошимин (HAWA) Нгуен Чан Фыонг Экспорт древесины из Вьетнама, вероятно, составит около 14,5 млрд. долл. США в этом году, что ниже годового целевого показателя в 17 млрд. долл. США, сообщил заместитель председателя Ассоциации ремесленников и деревообрабатывающей промышленности города Хошимин (HAWA) Нгуен Чан Фыонг на местной пресс-конференции 13 сентября.

С сегодняшнего дня и до конца года эта цифра может составить примерно 6 млрд. долл. США.

С начала этого года экспорт древесины и деревянной мебели был вялым из-за нехватки заказов, характерной для большинства предприятий. По словам Нгуен Чан Фыонга, за последние восемь месяцев экспортный оборот приблизился к 8,3 млрд. долл. США, снизившись примерно на 26% в годовом исчислении.

С мая этого года вьетнамские фирмы импортируют значительное количество древесного сырья, стоимость которого растет на 5-10% в месяц. Это признак того, что они активно готовятся к заказам на конец года, добавил он.

Ссылаясь на данные Центра международной торговли (ITC), Нгуен Чан Фыонг сообщил, что вьетнамские деревообрабатывающие предприятия также импортируют значительное количество машин и оборудования на общую сумму около 240 млн. долл. США, в основном из Китая, Европы, Республики Корея и Японии, среди прочих.

По его словам, 20-23 сентября в Хошимине одновременно пройдут Вьетнамская международная выставка деревообрабатывающей промышленности (VietnamWood 2023) и Вьетнамская международная выставка мебельной фурнитуры, оборудования и инструментов (Furnitec 2023).

В рамках мероприятий, организованных Вьетнамской национальной торговой ярмаркой и рекламной компанией, Yorkers Trade & Marketing Service Co и HAWA, также будут включать в себя прямые онлайн-трансляции сессий по внедрению новых технологий и серию семинаров по технологии деревообработки на такие темы, как проактивное производство - упрощенные операции, «зеленые» фабрики с акцентом на углеродную нейтральность, разумное техническое обслуживание, среди прочего.

ВИА/ИЖВ

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