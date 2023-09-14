НОВОСТИ
Экспорт древесины из Вьетнама, вероятно, достигнет 14,5 млрд. долл. США в 2023 году
С сегодняшнего дня и до конца года эта цифра может составить примерно 6 млрд. долл. США.
С начала этого года экспорт древесины и деревянной мебели был вялым из-за нехватки заказов, характерной для большинства предприятий. По словам Нгуен Чан Фыонга, за последние восемь месяцев экспортный оборот приблизился к 8,3 млрд. долл. США, снизившись примерно на 26% в годовом исчислении.
С мая этого года вьетнамские фирмы импортируют значительное количество древесного сырья, стоимость которого растет на 5-10% в месяц. Это признак того, что они активно готовятся к заказам на конец года, добавил он.
Ссылаясь на данные Центра международной торговли (ITC), Нгуен Чан Фыонг сообщил, что вьетнамские деревообрабатывающие предприятия также импортируют значительное количество машин и оборудования на общую сумму около 240 млн. долл. США, в основном из Китая, Европы, Республики Корея и Японии, среди прочих.
По его словам, 20-23 сентября в Хошимине одновременно пройдут Вьетнамская международная выставка деревообрабатывающей промышленности (VietnamWood 2023) и Вьетнамская международная выставка мебельной фурнитуры, оборудования и инструментов (Furnitec 2023).
В рамках мероприятий, организованных Вьетнамской национальной торговой ярмаркой и рекламной компанией, Yorkers Trade & Marketing Service Co и HAWA, также будут включать в себя прямые онлайн-трансляции сессий по внедрению новых технологий и серию семинаров по технологии деревообработки на такие темы, как проактивное производство - упрощенные операции, «зеленые» фабрики с акцентом на углеродную нейтральность, разумное техническое обслуживание, среди прочего.