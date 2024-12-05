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Экспорт древесины в этом году может превысить 16 миллиардов долларов США

Лесопромышленный сектор ожидает получить 15,5-16 миллиардов долларов США от экспорта в этом году, с учетом почти 21% роста до 13,18 миллиардов долларов США за первые 10 месяцев. В настоящее время США являются крупнейшим импортером вьетнамской древесины и изделий из нее, занимая более 50% рынка. За ними следуют Китай и Япония.

Среди 15 крупнейших экспортных рынков Вьетнама экспорт древесины и изделий из нее в Испанию демонстрирует самый значительный рост - более 63%.
Председатель Вьетнамской ассоциации лесоматериалов и лесной продукции До Суан Лап подчеркнул, что предприятиям необходимо повышать свою конкурентоспособность за счет пяти основных направлений: технологии производства, производства с низким уровнем выбросов, управления, продвижения торговли и стандартов внутреннего контроля.

В то же время Чан Куанг Бао, директор Департамента лесного хозяйства, подчеркнул важность активизации деятельности по продвижению торговли, особенно с помощью ярмарок и выставок.

В частности, чтобы подготовить легальные и высококачественные поставки сырья на экспорт, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов продолжит проводить политику, стимулирующую развитие крупных и сертифицированных лесозаготовок с устойчивым лесопользованием, а также развитие сотрудничества и связей в производстве лесных насаждений, связанных с потреблением лесной продукции.

В настоящее время в провинциях Бакжанг, Ланшон, Футхо, Туйенкуанг и Йенбай в экспериментальном порядке осуществляется выдача кодов для районов выращивания сырья. Впоследствии эта система будет расширена, чтобы обеспечить стабильные поставки легальной древесины, отвечающей требованиям международного рынка, в частности, Положению ЕС о борьбе с обезлесением (EUTR), добавил Чан Куанг Бао.

ИЖВ/ВИА

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