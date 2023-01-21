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Экспорт Донгтхапа демонстрирует рекордно высокие темпы роста в 2022 году
Ключевые статьи экспорта, такие как рыбные продукты, рис, крекеры с креветками и кожаная обувь, достигли высоких темпов роста за тот же период. Примечательно, что рыбные продукты и рис составляют около 80% от общей стоимости экспорта.
Статистика показывает, что к концу 2022 года общая стоимость продукции местной рыбной промышленности превысила 12,8 трлн. донгов. Из этой суммы на долю рыбной промышленности пришлось 8,2 трлн. донгов, что составляет 64% от общей суммы. Оборот водного экспорта достиг 985 млн. долл. США.
Донгтхап также вступил в новую фазу экспорта сельскохозяйственной продукции после успешного представления первой партии манго на европейском рынке. Этот шаг открывает больше возможностей для привередливых рынков, таких как Япония, Республика Корея и Австралия.
Ожидается, что импортно-экспортная деятельность провинции вырастет в 2023 году по мере вступления в силу новых соглашений о свободной торговле (ССТ). Соглашения о свободной торговле обещают увеличение экспорта обуви, текстиля, продуктов переработки воды и риса.
В 2023 году Донгтхап заработает 1,7 млрд. долл. США на экспортном обороте, что на 44% больше, чем в 2022 году.
Директор провинциального департамента промышленности и торговли Нгуен Хыу Зунг сказал, что сектор принял ряд мер для содействия экономическому восстановлению и развитию, а также для создания благоприятных условий для предприятий, чтобы расширить свое производство и бизнес на экспортные рынки.
Он отметил, что ведомство сосредоточится на поддержке бизнеса в создании товарных знаков, выводе товаров на современные каналы сбыта, продвижении производственно-потребительских цепочек, ускорении внедрения электронной коммерции в производственно-хозяйственной деятельности.