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Экспорт Донгтхапа демонстрирует рекордно высокие темпы роста в 2022 году

По данным провинциального департамента промышленности и торговли, экспортный оборот провинции Донгтхап в дельте Меконга вырос на 34% и превысил 1,5 млрд. долл. США в 2022 году, что является самым высоким зарегистрированным уровнем. По данным провинциального департамента промышленности и торговли, экспортный оборот провинции Донгтхап в дельте Меконга вырос на 34% и превысил 1,5 млрд. долл. США в 2022 году, что является самым высоким зарегистрированным уровнем.

Ключевые статьи экспорта, такие как рыбные продукты, рис, крекеры с креветками и кожаная обувь, достигли высоких темпов роста за тот же период. Примечательно, что рыбные продукты и рис составляют около 80% от общей стоимости экспорта.

Статистика показывает, что к концу 2022 года общая стоимость продукции местной рыбной промышленности превысила 12,8 трлн. донгов. Из этой суммы на долю рыбной промышленности пришлось 8,2 трлн. донгов, что составляет 64% от общей суммы. Оборот водного экспорта достиг 985 млн. долл. США.

Донгтхап также вступил в новую фазу экспорта сельскохозяйственной продукции после успешного представления первой партии манго на европейском рынке. Этот шаг открывает больше возможностей для привередливых рынков, таких как Япония, Республика Корея и Австралия.

Ожидается, что импортно-экспортная деятельность провинции вырастет в 2023 году по мере вступления в силу новых соглашений о свободной торговле (ССТ). Соглашения о свободной торговле обещают увеличение экспорта обуви, текстиля, продуктов переработки воды и риса.

В 2023 году Донгтхап заработает 1,7 млрд. долл. США на экспортном обороте, что на 44% больше, чем в 2022 году.

Директор провинциального департамента промышленности и торговли Нгуен Хыу Зунг сказал, что сектор принял ряд мер для содействия экономическому восстановлению и развитию, а также для создания благоприятных условий для предприятий, чтобы расширить свое производство и бизнес на экспортные рынки.

Он отметил, что ведомство сосредоточится на поддержке бизнеса в создании товарных знаков, выводе товаров на современные каналы сбыта, продвижении производственно-потребительских цепочек, ускорении внедрения электронной коммерции в производственно-хозяйственной деятельности.

ИЖВ/ВИА

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