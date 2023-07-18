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Экспорт демонстрирует признаки постепенного восстановления
Председатель Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) Нгуен Тхи Тху Шак рассказала на недавней конференции, что многие предприятия по производству морепродуктов пришли к выводу, что после периода рыночных колебаний сокращение заказов - это возможность для них пересмотреть производственные затраты, не для расширения инвестиций, а для поддержания стабильного числа сотрудников и их доходов. Это также период, когда некоторые компании тратят время на исследование и анализ новых продуктов в соответствии с рыночными условиями.
Генеральный директор акционерной компании Minh Phu Group Ле Ван Куанг, ожидая положительных сдвигов в экспорте креветок, считает, что экспортный рынок с августа 2023 года будет лучше, когда источники поставок креветок в основные страны-экспортеры, такие как Индия, Эквадор и Вьетнам, резко сократятся, а мировой спрос постепенно восстановится.
Представитель компании Viet Thang Jean Co., Ltd. отметил, что в третьем квартале 2023 года многие предприятия уверены, что смогут лучше конкурировать на рынке, поскольку их продукция соответствует "зеленым" стандартам - от сырья до технологий.
Директор Департамента импорта-экспорта Министерства промышленности и торговли Чан Зуй Донг заявил, что в оставшиеся месяцы текущего года его ведомство ускорит реализацию мероприятий по стимулированию экспорта.
Основное внимание будет уделено оформлению нормативно-правовых документов по импорту и экспорту, выработке рекомендаций по проведению дополнительной финансовой и денежно-кредитной политики, направленной на поддержку предприятий в целях увеличения объемов поставок, снижения издержек и создания более конкурентоспособной продукции.
Министерства промышленности и торговли и его Департамент импорта-экспорта будут согласованно реализовывать программы в рамках стратегии импорта и экспорта Вьетнама до 2030 года и стратегии развития ряда ключевых сырьевых товаров Вьетнама.
Будет уделено внимание скорейшему завершению процедур по подписанию соглашения о свободной торговле (ССТ) с Израилем и ускорению переговоров по другим сделкам с такими потенциальными рынками, как Объединенные Арабские Эмираты и Южный общий рынок (МЕРКОСУР), в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.