Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Экспорт демонстрирует признаки постепенного восстановления

По данным Главного статистического управления, экспортный оборот Вьетнама в июне достиг 29,3 млрд. долл. США, увеличившись за месяц на 4,5% По данным Главного статистического управления, экспортный оборот Вьетнама в июне достиг 29,3 млрд. долл. США, увеличившись за месяц на 4,5%, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка благодаря мероприятиям по стимулированию торговли.

Председатель Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) Нгуен Тхи Тху Шак рассказала на недавней конференции, что многие предприятия по производству морепродуктов пришли к выводу, что после периода рыночных колебаний сокращение заказов - это возможность для них пересмотреть производственные затраты, не для расширения инвестиций, а для поддержания стабильного числа сотрудников и их доходов. Это также период, когда некоторые компании тратят время на исследование и анализ новых продуктов в соответствии с рыночными условиями.

Генеральный директор акционерной компании Minh Phu Group Ле Ван Куанг, ожидая положительных сдвигов в экспорте креветок, считает, что экспортный рынок с августа 2023 года будет лучше, когда источники поставок креветок в основные страны-экспортеры, такие как Индия, Эквадор и Вьетнам, резко сократятся, а мировой спрос постепенно восстановится.

Представитель компании Viet Thang Jean Co., Ltd. отметил, что в третьем квартале 2023 года многие предприятия уверены, что смогут лучше конкурировать на рынке, поскольку их продукция соответствует "зеленым" стандартам - от сырья до технологий.

Директор Департамента импорта-экспорта Министерства промышленности и торговли Чан Зуй Донг заявил, что в оставшиеся месяцы текущего года его ведомство ускорит реализацию мероприятий по стимулированию экспорта.

Основное внимание будет уделено оформлению нормативно-правовых документов по импорту и экспорту, выработке рекомендаций по проведению дополнительной финансовой и денежно-кредитной политики, направленной на поддержку предприятий в целях увеличения объемов поставок, снижения издержек и создания более конкурентоспособной продукции.

Министерства промышленности и торговли и его Департамент импорта-экспорта будут согласованно реализовывать программы в рамках стратегии импорта и экспорта Вьетнама до 2030 года и стратегии развития ряда ключевых сырьевых товаров Вьетнама.

Будет уделено внимание скорейшему завершению процедур по подписанию соглашения о свободной торговле (ССТ) с Израилем и ускорению переговоров по другим сделкам с такими потенциальными рынками, как Объединенные Арабские Эмираты и Южный общий рынок (МЕРКОСУР), в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр распорядился разработать специальные политики и механизмы развития для юго-восточного региона

Премьер-министр распорядился разработать специальные политики и механизмы развития для юго-восточного региона

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, председательствуя 18 июля в Хошимине на конференции, посвященной дебюту Координационного совета по юго-восточному региону, потребовал разработать специальные политики и механизмы развития для юго-восточного региона.
ПОДРОБНЕЕ

Top