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Экспорт готовых промышленных товаров вырос на 15,4% за 7 месяцев
Высокие темпы роста наблюдались во многих группах товаров, таких как фотоаппараты, видеокамеры и комплектующие (51,5%), а также компьютеры, электронные товары и комплектующие (30%).
Примечательно, что, несмотря на сокращение экспорта на основные рынки, предприятия этих групп активно искали решения для диверсификации рынков сбыта. В результате увеличился экспортный оборот в страны Африки, Восточной Европы, Северной Европы и Западной Азии.
Тем не менее, индекс запасов в обрабатывающей промышленности по состоянию на 30 июня, по оценкам, увеличился на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, индекс потребления в июне снизился на 4,3% по сравнению с маем, но вырос на 10,5% в годовом исчислении.
Фам Туан Ань, заместитель директора промышленного департамента MoIT, подчеркнул ограничения перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, указав, что 88% предприятий вспомогательных отраслей промышленности Вьетнама являются малыми или микропредприятиями, в результате чего большинство из них имеют низкий уровень технологий и управления, ограниченные человеческие ресурсы и отсутствие возможностей для доступа к клиентам.
Эксперты отметили, что расширение рынка сбыта переработанной и произведенной промышленной продукции считается главным приоритетом для поддержания экономического роста в условиях увеличения уровня запасов.
В рамках программы поддержки развития промышленности Министерство промышленности и торговли оказывает поддержку промышленным предприятиям в улучшении их производственных и деловых возможностей и получении возможностей присоединиться к глобальной производственной цепочке, уделяя особое внимание инициативам по поддержке исследований, применению и передаче технологий и обучению персонала; а также налаживанию контактов с многонациональными сборочными корпорациями и глобальными поставщиками для поиска рынков сбыта продукции, таким образом, постепенно интегрируясь в цепочки поставок предприятий с иностранными инвестициями.
Торговый советник и глава торгового представительства Вьетнама в США До Нгок Хунг заявил, что в ближайшее время агентство активизирует деятельность по налаживанию связей и продвижения, чтобы больше предприятий и секторов могли участвовать в конкретных выставках, таких как выставка вспомогательных отраслей промышленности Fabtech 2024 в Орландо в октябре и Международная выставка производственных технологий (IMTS) в Чикаго в сентябре.
Министерство промышленноси и торговли заявило, что оно активизирует усилия по продвижению торговли и расширению рынков сбыта, чтобы проложить путь для экспорта обработанной и готовой промышленной продукции, сосредоточившись на эффективной реализации одобренной правительством политики поддержки бизнеса и решении проблем в производственной и деловой деятельности, особенно в ключевых экспортных секторах, таких как текстиль, обувь и базовые отрасли промышленности как автомобили, станки и сталь.