Экспорт вьетнамского тунца в Канаду резко вырос

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров морепродуктов (VASEP), производство тунца во Вьетнаме сильно восстановилось после пандемии, поскольку экспорт вырос на 72% в годовом исчислении до 259 миллионов долларов США в первом квартале 2022 года, что является самым высоким показателем за пять последних лет.

Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года до начала пандемии.

Поставки на рынки участников Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнерства (CPTPP) выросли на 49% в марте. Трехмесячный показатель вырос на 40% до 30,4 миллиона долларов США.

Канада была новым импортером вьетнамского тунца, закупив на сумму около 14 миллионов долларов США в период с января по март, что на 70% больше, чем годом ранее, и вдвое больше, чем в 2019 году. На Канаду приходилось почти 5% общего экспорта тунца Вьетнама, что делает ее вторым крупнейший импортер страны Юго-Восточной Азии, только после США, и крупнейший среди рынков CPTPP.

Вьетнам был вторым по величине поставщиком Канады после Таиланда, на долю которого приходилось около 12% от общего объема импорта Канады. Вьетнам также зарекомендовал себя как крупнейший поставщик замороженного тунца в Канаду.

Учитывая, что обе страны подписали CPTPP, у вьетнамской продукции из тунца все еще есть много возможностей для расширения своего присутствия в Канаде, в основном благодаря преференциальным пошлинам в рамках торговой сделки, как ожидает VASEP. По его словам, экспорт в Канаду, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время.