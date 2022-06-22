Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Экспорт вьетнамского тунца в Канаду резко вырос

Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года до начала пандемии.

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров морепродуктов (VASEP), производство тунца во Вьетнаме сильно восстановилось после пандемии, поскольку экспорт вырос на 72% в годовом исчислении до 259 миллионов долларов США в первом квартале 2022 года, что является самым высоким показателем за пять последних лет.

Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года до начала пандемии.

Поставки на рынки участников Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнерства (CPTPP) выросли на 49% в марте. Трехмесячный показатель вырос на 40% до 30,4 миллиона долларов США.

Канада была новым импортером вьетнамского тунца, закупив на сумму около 14 миллионов долларов США в период с января по март, что на 70% больше, чем годом ранее, и вдвое больше, чем в 2019 году. На Канаду приходилось почти 5% общего экспорта тунца Вьетнама, что делает ее вторым крупнейший импортер страны Юго-Восточной Азии, только после США, и крупнейший среди рынков CPTPP.

Вьетнам был вторым по величине поставщиком Канады после Таиланда, на долю которого приходилось около 12% от общего объема импорта Канады. Вьетнам также зарекомендовал себя как крупнейший поставщик замороженного тунца в Канаду.

Учитывая, что обе страны подписали CPTPP, у вьетнамской продукции из тунца все еще есть много возможностей для расширения своего присутствия в Канаде, в основном благодаря преференциальным пошлинам в рамках торговой сделки, как ожидает VASEP. По его словам, экспорт в Канаду, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top