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НОВОСТИ

Экспорт вьетнамского риса достиг 8 миллионов тонн

По данным Главного таможенного управления, по состоянию на 15 ноября экспорт риса из Вьетнама достиг 8,05 млн тонн, что принесло стране 5,05 млрд долларов США. Данные также показывают, что только за первую половину ноября страна экспортировала 293 484 тонны зерна.

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, за десять месяцев объем производства составил 7,8 млн тонн на сумму 4,86 млрд долларов США, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 23,4% больше по сравнению со стоимостью.

Филиппины, где наблюдается высокий спрос, остаются крупнейшим рынком Вьетнама, на долю которого приходится более 45% от общего объема экспорта. К концу октября они импортировали из Вьетнама 2,91 млн тонн. Среди других ключевых рынков - Индонезия и Малайзия, причем в Малайзии наблюдался самый сильный рост стоимости среди 15 крупнейших экспортных направлений Вьетнама - в 2,3 раза.

Торговое представительство Вьетнама на Филиппинах ожидает, что в последние месяцы импорт риса продолжит расти, что обусловлено ростом внутреннего потребления и ущербом, нанесенным урожаю стихийными бедствиями. По прогнозам, общий объем импорта этого злака на Филиппины в этом году может превысить 4 миллиона тонн.

Недавно вьетнамские компании получили 83 500 тонн риса в рамках тендера на 500 000 тонн, проведенного Индонезией в октябре. Несмотря на наплыв индийского риса, индонезийские покупатели были готовы платить больше за вьетнамский благодаря его более высокому качеству.

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