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Экспорт вьетнамского риса достиг 8 миллионов тонн
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, за десять месяцев объем производства составил 7,8 млн тонн на сумму 4,86 млрд долларов США, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 23,4% больше по сравнению со стоимостью.
Филиппины, где наблюдается высокий спрос, остаются крупнейшим рынком Вьетнама, на долю которого приходится более 45% от общего объема экспорта. К концу октября они импортировали из Вьетнама 2,91 млн тонн. Среди других ключевых рынков - Индонезия и Малайзия, причем в Малайзии наблюдался самый сильный рост стоимости среди 15 крупнейших экспортных направлений Вьетнама - в 2,3 раза.
Торговое представительство Вьетнама на Филиппинах ожидает, что в последние месяцы импорт риса продолжит расти, что обусловлено ростом внутреннего потребления и ущербом, нанесенным урожаю стихийными бедствиями. По прогнозам, общий объем импорта этого злака на Филиппины в этом году может превысить 4 миллиона тонн.
Недавно вьетнамские компании получили 83 500 тонн риса в рамках тендера на 500 000 тонн, проведенного Индонезией в октябре. Несмотря на наплыв индийского риса, индонезийские покупатели были готовы платить больше за вьетнамский благодаря его более высокому качеству.