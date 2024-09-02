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НОВОСТИ

Экспорт вьетнамского перца достигнет 1 миллиарда долларов США в 2024 году

По данным Вьетнамской ассоциации перца и специй (VPSA), в течение 2024 года Вьетнам может поставить за рубеж перца на сумму более 1 миллиарда долларов США из-за высокого мирового спроса и ограниченного предложения.

 

По словам представителей ассоциации, перечная промышленность находится на пути к возвращению в клуб миллиардеров: по состоянию на 30 июля доходы от экспорта составили 764,2 миллиона долларов США.

За семь месяцев на внешние рынки было продано более 164 300 тонн перца по средней экспортной цене 4 568 долларов США за тонну черного перца и 6 195 долларов США за тонну белого перца, что на 32,7% и 25% соответственно выше, чем в прошлом году.

Крупнейшим покупателем стали США, за ними следуют Германия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Индия.

Бразилия, второй по величине производитель и экспортер черного перца в мире, столкнулась с неурожаем, что привело к резкому росту мировых цен на оставшиеся месяцы 2024 года. Также прогнозируется резкое падение производства во Вьетнаме, Малайзии и Индонезии из-за влияния Эль-Ниньо.

В ближайшие три-пять лет предложение перца будет отставать от спроса.

Внутренние цены на перец в июле составили 150 000 донгов (более 6 долларов США) за килограмм, увеличившись на 82,9% по сравнению с январем и на 120,6% в годовом исчислении.

VPSA прогнозирует колебания цен на перец в ближайшее время из-за серьезных проблем на рынке.

Согласно опросу, проведенному VPSA в трех населенных пунктах Центрального нагорья в июле, наряду с экстремальными погодными условиями, вызванными изменением климата, фермеры предпочитают выращивать дуриан и кофе, а не перец, поскольку первые два вида приносят более высокие цены.

Ключевые районы Вьетнама, где выращивают перец, - Жалай, Даклак и Дакнонг в Центральном нагорье и Биньфыок, Донгнай и Бариа - Вунгтау в Юго-Восточном регионе - сократили посевные площади на 50% по сравнению с пиковым временем выращивания.

ИЖВ/ВИА

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