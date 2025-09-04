НОВОСТИ
Экспорт вьетнамского кофе превысил показатель 2024 года
Резкий рост на рынке Камбоджи
По состоянию на конец июля Вьетнам экспортировал почти 1,1 млн тонн кофе на сумму свыше 6 млрд долларов США, что на 8% больше по объему и на 66% по стоимости по сравнению с тем же периодом 2024 года. Сумма в 6 млрд долларов превысила весь экспорт кофе за 2024 год (5,5 млрд долларов). Европейские страны по-прежнему остаются основными потребителями вьетнамского кофе.
В то же время азиатские рынки становятся всё более перспективными и демонстрируют высокие темпы роста. Особенно выделяется Камбоджа, резко увеличившая закупки вьетнамского кофе в последние месяцы.
Согласно данным таможенной службы, экспорт кофе во Вьетнам в июле составил 713 тонн на сумму 2,7 млн долларов США, что на 406% больше по объему и на 460% больше по стоимости. В совокупности за 7 месяцев 2025 года экспорт в Камбоджу достиг 2.231 тонн на сумму 10 млн долларов США, увеличившись на 78% по объему и на 114% по стоимости. Особенно важно, что почти 50% поставок составил переработанный кофе. В июле, например, из 196 тонн экспортированного кофе более 100 тонн пришлось на зелёный кофе, остальное — на переработанную продукцию.
По словам представителей предприятий, такой рост связан с тем, что двусторонняя торговля между Вьетнамом и Камбоджей на протяжении многих лет развивается положительно. В 2024 году торговый оборот между двумя странами превысил 10 млрд долларов США, а за первые 7 месяцев 2025 года уже достиг более 7 млрд долларов.
«Продукция из Вьетнама пользуется спросом у потребителей в Камбодже благодаря высокому качеству и доступным ценам. В последнее время поставки вьетнамских товаров, в том числе кофе, резко увеличились из-за перебоев в собственных поставках Камбоджи. Это отличная возможность для вьетнамских производителей расширить свою долю рынка и глубже интегрировать «вьетнамский вкус кофе» в культуру потребления Камбоджи», — отметил руководитель одной из компаний.
Ранее, 1 сентября, в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине (Китай) премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Вьетнамский лидер предложил активизировать транспортные связи, упростить таможенные процедуры и усилить сотрудничество для создания благоприятных условий для бизнеса, с целью довести торговый оборот до 20 млрд долларов США в ближайшие годы.
Рекордный год для вьетнамского кофе
Сентябрь знаменует собой завершение урожайного года 2024–2025 и подготовку к новому сезону, который стартует в октябре.
По словам Нгуен Нам Хая, президент Ассоциации кофе и какао Вьетнама (VICOFA), 2025 год стал историческим для вьетнамского кофе. За 10 месяцев (с октября 2024 по июль 2025 года) страна экспортировала около 1,35 млн тонн кофе — на 1,1% меньше по объему, но на сумму 7,5 млрд долларов США, что почти на 57% больше по стоимости по сравнению с предыдущим урожайным годом. В то же время только за 7 месяцев 2025 года экспорт составил почти 1,1 млн тонн кофе на сумму более 6 млрд долларов США, что на 8% больше по объему и на 66% по стоимости, чем за тот же период 2024 года. Этот показатель уже превысил весь экспорт за 2024 год, а оставшиеся 5 месяцев 2025 года станут временем для новых рекордов.
По оценке VICOFA, это также урожайный год с самыми высокими ценами на кофе за всю историю. В феврале 2025 года цена на робусту на Лондонской бирже превышала 5.800 долларов США за тонну, а на арабику — 9.200 долларов США за тонну. На внутреннем рынке зелёный кофе в отдельные периоды достигал 135.000 донгов за килограмм, а в остальное время удерживался в диапазоне около 100.000 донгов.
За последние 2–3 года благодаря высоким ценам фермеры активнее инвестируют в плантации, расширяют площади, а погодные условия складываются благоприятно. В результате ожидается, что урожай вырастет примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Согласно данным Департамента растениеводства (Министерство сельского хозяйства и окружающей среды), во Вьетнаме насчитывается около 678.000 гектаров кофе, находящихся в стадии сбора урожая. Ожидается, что производство в новом сезоне составит примерно 1,9 млн тонн. Это создаёт большие возможности для увеличения экспорта в последние месяцы года и в будущем.