Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Экспорт вьетнамского кофе превысил показатель 2024 года

Согласно данным Департамента растениеводства (Министерство сельского хозяйства и окружающей среды), во Вьетнаме насчитывается около 678.000 гектаров кофе, находящихся в стадии сбора урожая. Ожидается, что производство в новом сезоне составит примерно 1,9 млн тонн. Это создаёт большие возможности для увеличения экспорта в последние месяцы года и в будущем.
  Сбор урожая кофе на плантации компании Simexco Daklak в городе Буонметхуот (провинция Даклак). Фото: ВИА  
Всего за 7 месяцев экспорт кофе достиг более 6 млрд долларов США, превысив показатель за весь 2024 год. Примечательно, что Камбоджа неожиданно значительно увеличила импорт вьетнамского кофе.

Резкий рост на рынке Камбоджи

По состоянию на конец июля Вьетнам экспортировал почти 1,1 млн тонн кофе на сумму свыше 6 млрд долларов США, что на 8% больше по объему и на 66% по стоимости по сравнению с тем же периодом 2024 года. Сумма в 6 млрд долларов превысила весь экспорт кофе за 2024 год (5,5 млрд долларов). Европейские страны по-прежнему остаются основными потребителями вьетнамского кофе.

В то же время азиатские рынки становятся всё более перспективными и демонстрируют высокие темпы роста. Особенно выделяется Камбоджа, резко увеличившая закупки вьетнамского кофе в последние месяцы.

Согласно данным таможенной службы, экспорт кофе во Вьетнам в июле составил 713 тонн на сумму 2,7 млн долларов США, что на 406% больше по объему и на 460% больше по стоимости. В совокупности за 7 месяцев 2025 года экспорт в Камбоджу достиг 2.231 тонн на сумму 10 млн долларов США, увеличившись на 78% по объему и на 114% по стоимости. Особенно важно, что почти 50% поставок составил переработанный кофе. В июле, например, из 196 тонн экспортированного кофе более 100 тонн пришлось на зелёный кофе, остальное — на переработанную продукцию.

По словам представителей предприятий, такой рост связан с тем, что двусторонняя торговля между Вьетнамом и Камбоджей на протяжении многих лет развивается положительно. В 2024 году торговый оборот между двумя странами превысил 10 млрд долларов США, а за первые 7 месяцев 2025 года уже достиг более 7 млрд долларов.

«Продукция из Вьетнама пользуется спросом у потребителей в Камбодже благодаря высокому качеству и доступным ценам. В последнее время поставки вьетнамских товаров, в том числе кофе, резко увеличились из-за перебоев в собственных поставках Камбоджи. Это отличная возможность для вьетнамских производителей расширить свою долю рынка и глубже интегрировать «вьетнамский вкус кофе» в культуру потребления Камбоджи», — отметил руководитель одной из компаний.

Ранее, 1 сентября, в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине (Китай) премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Вьетнамский лидер предложил активизировать транспортные связи, упростить таможенные процедуры и усилить сотрудничество для создания благоприятных условий для бизнеса, с целью довести торговый оборот до 20 млрд долларов США в ближайшие годы.

Рекордный год для вьетнамского кофе

Сентябрь знаменует собой завершение урожайного года 2024–2025 и подготовку к новому сезону, который стартует в октябре.

По словам Нгуен Нам Хая, президент Ассоциации кофе и какао Вьетнама (VICOFA), 2025 год стал историческим для вьетнамского кофе. За 10 месяцев (с октября 2024 по июль 2025 года) страна экспортировала около 1,35 млн тонн кофе — на 1,1% меньше по объему, но на сумму 7,5 млрд долларов США, что почти на 57% больше по стоимости по сравнению с предыдущим урожайным годом. В то же время только за 7 месяцев 2025 года экспорт составил почти 1,1 млн тонн кофе на сумму более 6 млрд долларов США, что на 8% больше по объему и на 66% по стоимости, чем за тот же период 2024 года. Этот показатель уже превысил весь экспорт за 2024 год, а оставшиеся 5 месяцев 2025 года станут временем для новых рекордов.

По оценке VICOFA, это также урожайный год с самыми высокими ценами на кофе за всю историю. В феврале 2025 года цена на робусту на Лондонской бирже превышала 5.800 долларов США за тонну, а на арабику — 9.200 долларов США за тонну. На внутреннем рынке зелёный кофе в отдельные периоды достигал 135.000 донгов за килограмм, а в остальное время удерживался в диапазоне около 100.000 донгов.

За последние 2–3 года благодаря высоким ценам фермеры активнее инвестируют в плантации, расширяют площади, а погодные условия складываются благоприятно. В результате ожидается, что урожай вырастет примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным Департамента растениеводства (Министерство сельского хозяйства и окружающей среды), во Вьетнаме насчитывается около 678.000 гектаров кофе, находящихся в стадии сбора урожая. Ожидается, что производство в новом сезоне составит примерно 1,9 млн тонн. Это создаёт большие возможности для увеличения экспорта в последние месяцы года и в будущем.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Открываются новые приоритетные направления сотрудничества в особых дружественных и всесторонних отношениях между Вьетнамом и Кубой

Открываются новые приоритетные направления сотрудничества в особых дружественных и всесторонних отношениях между Вьетнамом и Кубой

С 31 августа по 2 сентября 2025 года Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес и его супруга возглавили делегацию высокого уровня партии и государства Кубы с государственным визитом во Вьетнам и приняли участие в торжествах по случаю 80-летия Победы Августовской революции и Национального дня Социалистической Республики Вьетнам.
ПОДРОБНЕЕ

Top