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Экспорт Вьетнама на Филиппины впервые превысил 6 миллиардов долларов США

Торговля Вьетнама с Филиппинами достигла впечатляющего рубежа: в 2024 году ее оборот превысил 8,6 миллиарда долларов США, что на 11% больше, чем в прошлом году, согласно данным Агентства внешней торговли Министерства промышленности и торговли. Следует отметить, что Вьетнам впервые поставил в страну архипелага продукции на 6,19 миллиарда долларов США, что на 20,2% больше, чем в 2023 году, в то время как импорт сократился на 6,7% до 2,47 миллиарда долларов США. В результате положительное сальдо торгового баланса составило 3,72 миллиарда долларов США по сравнению с установленным целевым показателем в 3,5 миллиарда долларов США.

Фунг Ван Тхань, торговый советник вьетнамского торгового представительства на Филиппинах, отметил, что до пандемии COVID-19 двусторонняя торговля находилась в состоянии относительного застоя. Однако недавние стратегические усилия по продвижению на рынок и повышение осведомленности о рыночном потенциале изменили динамику торговли.

В прошлом году рис стал основным экспортным товаром, на долю которого пришлось более 2,6 миллиарда долларов США, что на 48,9% больше, чем в предыдущем году. Среди других значимых экспортных категорий - машины, оборудование и запасные части (393 миллиона долларов США), клинкер и цемент (319 миллионов долларов США), кофе (288,5 миллиона долларов США), телефоны и комплектующие (212,3 миллиона долларов США), а также транспортные средства и запасные части (более 200,4 миллиона долларов США).

По мнению экспертов, хотя Филиппины, которые могут похвастаться развивающейся экономикой и разнообразным потребительским спросом, являются привлекательным направлением для вьетнамских экспортеров, ассортимент поставок по-прежнему ограничен 35 категориями, в которых преобладают сельскохозяйственные продукты. Кроме того, конкурентное давление со стороны таких конкурентов, как Таиланд, Китай и Индия, также создает проблемы для выхода на рынок.

Они предложили вьетнамским компаниям диверсифицировать свои предложения, работать над соблюдением строгих норм безопасности пищевых продуктов и экологических норм Филиппин, а также активизировать рекламную деятельность для расширения проникновения на рынок. Кроме того, компании должны инвестировать в технологии, инновации и создание бренда, чтобы укрепить свои позиции на рынке и доверие потребителей на этом рынке.

ИЖВ/ВИА

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