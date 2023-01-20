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Экспорт Вьетнама в ЕС увеличится на 5,1% в 2022 году

По данным Департамента европейско-американского рынка при Министерстве промышленности и торговли (МПТ), в прошлом году товарооборот между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС) достиг 76,3 млрд. долл. США, увеличившись в годовом исчислении на 5,1%. По данным Департамента европейско-американского рынка при Министерстве промышленности и торговли (МПТ), в прошлом году товарооборот между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС) достиг 76,3 млрд. долл. США, увеличившись в годовом исчислении на 5,1%.

Из них экспорт достиг 56 млрд. долл. США, что на 10,2% больше, чем в 2021 году, говорится в сообщении.

Положительное сальдо торгового баланса Вьетнама с европейским рынком в прошлом году достигло 35,5 млрд. долл. США.

В настоящее время ЕС является ведущим торговым партнером Вьетнама и третьим по величине экспортным рынком с годовым темпом роста экспорта 7,5%, что составляет 13,6% от общего объема экспорта страны Юго-Восточной Азии в период 2015-2021 гг.

По данным Европейского статистического агентства (Eurostat), рыночная доля вьетнамских товаров в общем объеме импорта ЕС составляет 1,8%, что выше, чем у других стран Юго-Восточной Азии, таких как Малайзия (1,2%), Таиланд (0,9%), Индонезия (0,7%) и Сингапур (0,7%).

ИЖВ/ВИА

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