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Экспорт Вьетнама в ЕС увеличится на 5,1% в 2022 году
Из них экспорт достиг 56 млрд. долл. США, что на 10,2% больше, чем в 2021 году, говорится в сообщении.
Положительное сальдо торгового баланса Вьетнама с европейским рынком в прошлом году достигло 35,5 млрд. долл. США.
В настоящее время ЕС является ведущим торговым партнером Вьетнама и третьим по величине экспортным рынком с годовым темпом роста экспорта 7,5%, что составляет 13,6% от общего объема экспорта страны Юго-Восточной Азии в период 2015-2021 гг.
По данным Европейского статистического агентства (Eurostat), рыночная доля вьетнамских товаров в общем объеме импорта ЕС составляет 1,8%, что выше, чем у других стран Юго-Восточной Азии, таких как Малайзия (1,2%), Таиланд (0,9%), Индонезия (0,7%) и Сингапур (0,7%).