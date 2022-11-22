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Экспорт Вьетнама в Германию за 10 месяцев вырос на 30,5%

По данным Министерства промышленности и торговли, экспортный оборот Вьетнама в Германию вырос на 30,5% в годовом исчислении до 7,6 млрд. долл. США за первые 10 месяцев этого года. По данным Министерства промышленности и торговли, экспортный оборот Вьетнама в Германию вырос на 30,5% в годовом исчислении до 7,6 млрд. долл. США за первые 10 месяцев этого года.

Между тем стоимость импорта составила 2,96 млрд. долл. США, что немного меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За этот период объем двусторонней торговли достиг почти 10,6 млрд. долл. США, что на 17,6% больше, чем в прошлом году.

Вьетнам в основном отправлял машины, комплектующие, автомобили, обувь, одежду и текстиль, кофе и водные продукты в Германию, а также импортировал машины, компоненты, детали, фармацевтические препараты, химикаты и автомобильные запчасти в европейскую страну.

Германия в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Европе, на ее долю приходится 20% от общей стоимости торговли страны Юго-Восточной Азии с ЕС.

Для Германии Вьетнам является потенциальным рынком и важным партнером, особенно в контексте того, что Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом доказало свою эффективность после более чем двухлетней реализации.

ВИА

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