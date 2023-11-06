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Экспорт восстанавливает темпы роста
Эта товарная группа также является единственной, в которой за первые 10 месяцев 2023 года был зафиксирован рост: экспортный оборот оценивается в 26,7 млрд. долл. США, что на 3,8% больше, чем в предыдущем году.
Рис является одним из продуктов с высоким экспортным оборотом в этот период. До Ха Нам, вице-председатель Вьетнамской продовольственной ассоциации (VFA), отметил, что цены на рис во Вьетнаме достигли рекордно высокого уровня, в результате чего внутренние цены на рис выше, чем экспортные. Это также является причиной того, что экспортные цены на вьетнамский рис продолжают идти вразрез с мировыми.
По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), в сентябре экспорт пангасиуса впервые с начала этого года показал положительный рост. Хотя рост составил всего 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это все равно очень хороший знак для рыбного сектора. В настоящее время Китай является крупнейшим импортером вьетнамского пангасиуса, за ним следуют США.
Чтобы способствовать росту импорта и экспорта, Министерство промышленности и торговли ускоряет переговоры по подписанию новых торговых соглашений и обязательств, включая завершение и реализацию соглашения о свободной торговле (ССТ) с Израилем, а также подписание других ССТ и торговых сделок с потенциальными партнерами, такими как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Южный общий рынок (МЕРКОСУР) в целях диверсификации рынков, продуктов и цепочек поставок.
Это поможет предприятиям воспользоваться преимуществами подписанных соглашений о свободной торговле, особенно Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и Соглашения о свободной торговле между Великобританией и Вьетнамом (UKVFTA) для продвижения экспорта путем распространения информации о правилах происхождения, выдаче сертификата происхождения, а также возможности и способе максимально использовать преимущества, связанные с этими соглашениями.
Министерство также будет координировать с Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов переговоры с Китаем о дальнейшем открытии рынка для других вьетнамских фруктов и овощей, таких как зеленый грейпфрут, свежий кокос, авокадо, ананас, звездное яблоко, лимон и дыня, одновременно повышая эффективность и регулируя скорость таможенного оформления на пограничных пунктах пропуска между Вьетнамом и Китаем.