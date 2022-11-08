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Экспорт водных ресурсов, вероятно, достигнет рекордного уровня в размере более 10 млрд. долл. США в 2022 году
По прогнозам, в этом году на долю этого сектора придется 3% от общего объема зарубежных поставок страны.
В настоящее время Вьетнам является третьим по величине экспортером рыбной продукции в мире после Китая и Норвегии. С учетом полученных результатов ожидается, что доля экспорта водных ресурсов на мировом рынке составит более 7%.
Газета сообщила, что ожидаемый оборот объясняется не удачей, а сочетанием множества факторов, включая своевременные действия властей по поддержанию производственных цепочек, эффективность продвижения торговли и потенциал бизнеса.
Например, несмотря на снижение выручки на американском рынке в годовом исчислении, общий экспорт креветок по-прежнему растет благодаря диверсификации рынка и использованию преимуществ, полученных в результате соглашений о свободной торговле.
Многие экономические эксперты считают, что в оставшиеся месяцы 2022 года в рыбном секторе наблюдались позитивные признаки, но из-за последствий глобальной экономической ситуации он все еще сталкивается с различными трудностями, такими как инфляция и экономический спад на импортных рынках, а также сокращение заказов.