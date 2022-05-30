Экспортный оборот Хошимина увеличился на 7,9% в январе-мае

По данным муниципального статистического управления, за первые 5 месяцев 2022 года предприятия Хошимина экспортировали товаров на сумму 20,7 млрд. долл. США, увеличившись на 7,9% в годовом исчислении.

Если исключить сырую нефть, стоимость экспорта достигла 19,8 млрд. долл. США, увеличившись на 7,3%.

Стоимость экспорта промышленной продукции продемонстрировала самый большой рост за этот период, достигнув 12,6 млрд. долл. США, что на 11% выше, чем за тот же период прошлого года, и составляет 74,9% от общего объема.

Из этой суммы компьютеры, электронные продукты и компоненты принесли 6,85 млрд. долл. США; машины, оборудование, инструменты и запасные части - 1,13 млрд. долл. США; швейно-текстильные товары - 1,8 млрд. долл. США; и обувь - 1 млрд. долл. США, что больше на 4,2%, 18,6%, 30,3% и 8,6%, соответственно.

Примечательно, что экспортный оборот сырой нефти увеличился на 24,6% до 869 млн. долл. США, несмотря на почти 19-процентное снижение объема экспорта в январе-мае.

Иллюстративное изображение (Фото: ВИА)

Китай оставался крупнейшим импортером Хошимина в этот период, потратив 4,37 млрд. долл. США на импорт из вьетнамского южного центра, что на 10,6% больше, чем в прошлом году. За ним следуют США и Япония с соответствующими значениями в почти 3 млрд. долл. США и 1,1 млрд. долл. США.

Также сообщалось, что стоимость импорта Хошимина за рассматриваемый период выросла на 11,6% и достигла 28,44 млрд. долл. США.

Муниципальное статистическое управление сообщило, что город зафиксировал заметный социально-экономический подъем. В этом году муниципальные власти выдали сертификаты об учреждении 17.259 предприятиям с общим уставным капиталом в 227 трлн. донгов (более 9,7 млрд. долл. США), что на 12,5% больше, чем в прошлом году.