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Экспортный оборот креветок может достичь более 4,3 млрд. долл. США
В настоящее время по всей стране насчитывается 2.294 инкубатория по разведению креветок в солоноватой воде, при этом объем производства семян креветок в 2022 году достиг 159,5 млрд. штук (что эквивалентно 110% по сравнению с 2021 годом).
Соответственно, согласно плану Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в 2023 году вся страна стремится достичь площади выращивания креветок в 750.000 га; объем производства креветок всех видов достигнет более 1 млн. тонн, из них креветок черных тигровых - 280.000 тонн, белоногих креветок - 750.000 тонн. Экспортный оборот стремится достичь уровня в более 4,3 млрд. долл. США (в 2022 году он достиг 4,3 млрд. долл. США).
На конференции у делегатов было много мнений по ключевым вопросам, таким как контроль качества и пищевая безопасность выращиваемых креветок в 2022 году; деятельности по продвижению торговли, развитию рынка рыбной продукции; связующей деятельности в развитии производства креветочной промышленности Вьетнама в соответствии с цепочкой создания стоимости; устойчивой культуре креветочной промышленности; вопросах входного карантина для семян креветок; проблемах с кредитами для развития разведения креветок...
Комментируя развитие креветочной промышленности в 2023 году, Чыонг Динь Хое, генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), сказал, что перед лицом нестабильной ситуации в мире из-за войн и изменения климата, высокой инфляции на рынке США страны ужесточили вопросы безопасности и гигиены пищевых продуктов... поэтому на рынках потребления и экспорта рыбной продукции будут трудности. Разработка плана экспорта в размере более 4,3 млрд. долл. США требует больших усилий.
Тем временем г-н Чинь Чунг Фи, технический директор Вьетнамско-австралийской группы, поделился устойчивыми технологическими решениями. Вьетнамско-австралийская группа имеет стратегическое направление, которое заключается в постоянном исследовании и применении устойчивых технологических решений. Устойчивое развитие необходимо не только для развития креветочной промышленности, для окружающей среды, для креветочников, а также и для общества. На протяжении многих лет вьетнамско-австралийская группа работала и будет работать в каждом сегменте замкнутой цепочки создания стоимости креветочной промышленности, от проактивного поиска маточного стада, запуска поколений высокотехнологичных семян креветок до выращивания коммерческих продуктов в соответствии с полностью безантибиотического процесса для доставки идеальных креветок на стол отечественных и зарубежных потребителей. В частности, в 2022 году вьетнамско-австралийская группа произвела более 22 млрд. семян креветок, что составляет почти пятую долю рынка поставок семян креветок в стране.
Выступая на конференции, заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тиен заявил, что для того, чтобы результаты выращивания креветок и экспортный оборот достигли установленного плана, креветководческим провинциям и городам необходимо организовать связи населенных пунктов с отраслями и ассоциациями, участвующими в креветочной цепочке, обеспечить непрерывную работу креветочной производственной цепочки, поддерживая непрерывную работу цепочки производства креветок; оперативно предотвращать такие продукты, как семена низкого качества, водные корма и продукты для обработки среды аквакультуры, которые не соответствуют стандартам качества для потребителей; усилить инспекцию и экспертизу безопасности пищевых продуктов в аквакультуре с целью обеспечения качества продукции для переработки, внутреннего потребления и экспорта; воспользоваться инвестиционными ресурсами в инфраструктуру сельскохозяйственных угодий...
По словам руководителя Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, для предприятий и креветочников необходимо строго соблюдать положения закона об аквакультуре.
Предприятия и креветочники разрабатывают планы и готовят условия для проактивного производства в сложных условиях, таких как засуха, вторжение соленой воды, колебания окружающей среды, которые приводят к вспышкам болезней, а также повышение цен на исходные материалы; улучшают качество продукции; сотрудничают и связывают производство в цепочках, чтобы сократить количество посредников и снизить производственные затраты; применяя методы ведения сельского хозяйства, сертифицированные VietGAP, GlobalGAP, ASC....