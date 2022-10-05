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Экспортный оборот Вьетнама в Австралию увеличился на 42%

Такой впечатляющий результат экспорта обусловлен разнообразием ассортимента товаров, конкурентоспособности при разумном управлении государства во время и после пандемии COVID-19
  Представить вьетнамские личи в Перте, Западная Австралия. Фото: Vietnam+  
По сообщению Торгового представительства Вьетнама в Австралии, за первые 8 месяцев 2022 года, двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Австралии составил 10,969 млрд. долларов США, увеличившись на 37,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вьетнамский экспорт в Австралию увеличился на 42%, достигнув 4,9 млрд. долларов США.

Среди ключевых экспортных товаров Вьетнама, морепродукты выросли 49%, достигнув 247,6 млн. долларов США, дерево и изделия из дерева выросли 23,99% с 135,4 млн. долларов США, сладость выросла 50% с 50 млн. долларов США, железо и сталь выросли 34,75% - 142 млн. долларов США. В противоположном направлении импорт Вьетнама из Австралии также увеличился на 34,75%, в основном сырья для внутреннего производства, такого как уголь, железная руда, металлы, пшеница...

По словам главы Торгового представительства Вьетнама в Австралии Нгуен Фу Хоа, такой впечатляющий результат экспорта обусловлен разнообразием ассортимента товаров, конкурентоспособности при разумном управлении государства во время и после пандемии COVID-19, усилением вьетнамских предприятий, желающих подтвердить качество товара Вьетнама на рынке Австралии и также поддержкой местных властей Вьетнама в продвижении и популяризации брендов и продукций предприятий.

ВИА

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