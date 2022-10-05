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Экспортный оборот Вьетнама в Австралию увеличился на 42%
Среди ключевых экспортных товаров Вьетнама, морепродукты выросли 49%, достигнув 247,6 млн. долларов США, дерево и изделия из дерева выросли 23,99% с 135,4 млн. долларов США, сладость выросла 50% с 50 млн. долларов США, железо и сталь выросли 34,75% - 142 млн. долларов США. В противоположном направлении импорт Вьетнама из Австралии также увеличился на 34,75%, в основном сырья для внутреннего производства, такого как уголь, железная руда, металлы, пшеница...
По словам главы Торгового представительства Вьетнама в Австралии Нгуен Фу Хоа, такой впечатляющий результат экспорта обусловлен разнообразием ассортимента товаров, конкурентоспособности при разумном управлении государства во время и после пандемии COVID-19, усилением вьетнамских предприятий, желающих подтвердить качество товара Вьетнама на рынке Австралии и также поддержкой местных властей Вьетнама в продвижении и популяризации брендов и продукций предприятий.