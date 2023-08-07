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Экспортные цены на вьетнамский рис достигли 15-летнего максимума
Цена на 5%-ный дробленый рис выросла до 590-600 долларов США за тонну, что выше 550-575 долларов США за тонну на предыдущей неделе.
По данным Главного таможенного управления Вьетнама, средняя цена экспортируемого риса во Вьетнаме за первые шесть месяцев 2023 года достигла 539 долларов США за тонну, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Экспортеры ожидают дальнейшего роста цен на зерно после введения Индией ограничений на экспорт риса.
20 июля Индия ввела запрет на экспорт риса, стремясь обеспечить его достаточное количество на внутреннем рынке по разумным ценам.
После введения этого запрета цены на рис продолжили резко расти в других ведущих центрах экспорта риса в Азии.
В Таиланде цена на 5%-ный нешлифованный рис также выросла до 627-630 долл. за тонну, самого высокого уровня за последние 15 лет, что значительно выше цены в 545 долл. за тонну, зафиксированной на предыдущей неделе/.
Цена на 5%-ный дробленый рис в Таиланде также выросла до 627-630 долларов США за тонну, что является самым высоким показателем за последние 15 лет, что намного выше цены в 545 долларов США за тонну, зафиксированной на предыдущей неделе.