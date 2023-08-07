Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Экспортные цены на вьетнамский рис достигли 15-летнего максимума

Цены на вьетнамский экспортный рис достигли самого высокого уровня за последние 15 лет после введения экспортных ограничений в некоторых странах. Цены на вьетнамский экспортный рис достигли самого высокого уровня за последние 15 лет после введения экспортных ограничений в некоторых странах.

Цена на 5%-ный дробленый рис выросла до 590-600 долларов США за тонну, что выше 550-575 долларов США за тонну на предыдущей неделе.

По данным Главного таможенного управления Вьетнама, средняя цена экспортируемого риса во Вьетнаме за первые шесть месяцев 2023 года достигла 539 долларов США за тонну, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Экспортеры ожидают дальнейшего роста цен на зерно после введения Индией ограничений на экспорт риса.

20 июля Индия ввела запрет на экспорт риса, стремясь обеспечить его достаточное количество на внутреннем рынке по разумным ценам.

После введения этого запрета цены на рис продолжили резко расти в других ведущих центрах экспорта риса в Азии.

В Таиланде цена на 5%-ный нешлифованный рис также выросла до 627-630 долл. за тонну, самого высокого уровня за последние 15 лет, что значительно выше цены в 545 долл. за тонну, зафиксированной на предыдущей неделе/.

Цена на 5%-ный дробленый рис в Таиланде также выросла до 627-630 долларов США за тонну, что является самым высоким показателем за последние 15 лет, что намного выше цены в 545 долларов США за тонну, зафиксированной на предыдущей неделе.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top