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НОВОСТИ

Экспортные доходы Вьетнама выросли на 4,1% в первой половине января

По состоянию на 15 января Вьетнам отправил за границу продукцию на 15,08 миллиарда долларов США, что на 4,1% больше, чем в прошлом году, сообщило 29 января Главное статистическое управление.
  Торговая деятельность в порту Гемалинк, провинция Бариа - Вунгтау. Фото: ВИA  
Иностранные фирмы заработали 11,06 млрд долларов США, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как внутренний сектор составил 4,02 млрд долларов США от общего объема, увеличившись в годовом исчислении на 10,4%.

За этот период положительное сальдо торгового баланса страны составило 0,38 миллиарда долларов США по сравнению с 0,73 миллиарда долларов США, зафиксированными за аналогичный период прошлого года.

Экспорт, принесший доход более 1 миллиарда долларов США, включает телефоны и компоненты (2,86 миллиарда долларов США, рост на 6,7% по сравнению с прошлым годом), электронику, компьютеры и компоненты (более 2,24 миллиарда долларов США, рост на 22,1%), одежду и текстиль (1,29 миллиарда долларов США, снижение на 17,8%), а также машины, оборудование, инструменты и запасные части (1,63 миллиарда долларов США, снижение на 4,6%).

Министерство промышленности и торговли ожидает, что в 2024 году экспортная выручка составит 377 миллиардов долларов США, что на 6% больше, чем в 2023 году.

Главное статистическое управление заявило, что министерство должно доработать механизмы и политику для создания благоприятных макроэкономических условий для экспорта и создать благоприятный деловой климат для предприятий.

Сектор должен работать над снижением рисков, связанных с расследованиями торговой защиты со стороны импортеров, для обеспечения устойчивого роста экспорта, усиления прогнозирования и раннего предупреждения предприятий, чья продукция находится под угрозой расследования.

Кроме того, министерству необходимо ввести дополнительные налоговые льготы, особенно для машин и оборудования, закупаемых на рынках, с которыми Вьетнам имеет положительное сальдо торгового баланса.

ВИА/ИЖВ

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