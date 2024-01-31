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Экспортные доходы Вьетнама выросли на 4,1% в первой половине января
За этот период положительное сальдо торгового баланса страны составило 0,38 миллиарда долларов США по сравнению с 0,73 миллиарда долларов США, зафиксированными за аналогичный период прошлого года.
Экспорт, принесший доход более 1 миллиарда долларов США, включает телефоны и компоненты (2,86 миллиарда долларов США, рост на 6,7% по сравнению с прошлым годом), электронику, компьютеры и компоненты (более 2,24 миллиарда долларов США, рост на 22,1%), одежду и текстиль (1,29 миллиарда долларов США, снижение на 17,8%), а также машины, оборудование, инструменты и запасные части (1,63 миллиарда долларов США, снижение на 4,6%).
Министерство промышленности и торговли ожидает, что в 2024 году экспортная выручка составит 377 миллиардов долларов США, что на 6% больше, чем в 2023 году.
Главное статистическое управление заявило, что министерство должно доработать механизмы и политику для создания благоприятных макроэкономических условий для экспорта и создать благоприятный деловой климат для предприятий.
Сектор должен работать над снижением рисков, связанных с расследованиями торговой защиты со стороны импортеров, для обеспечения устойчивого роста экспорта, усиления прогнозирования и раннего предупреждения предприятий, чья продукция находится под угрозой расследования.
Кроме того, министерству необходимо ввести дополнительные налоговые льготы, особенно для машин и оборудования, закупаемых на рынках, с которыми Вьетнам имеет положительное сальдо торгового баланса.