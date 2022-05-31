Экспортно-импортный оборот Ханоя за 5 месяцев резко вырос

По данным муниципального статистического управления, в первые 5 месяцев этого года в Ханое наблюдался всплеск экспорта-импорта, что свидетельствует о сильном восстановлении экономики столицы.

Город заработал более 6,9 млн. долл. США от экспорта, что больше в годовом исчислении на 18,8%, при этом на внутренний сектор пришлось 3,74 млн. долл. США, а на сектор с иностранными инвестициями — около 3,17 млрд. долл. США, что на 18,8% и 18,7% больше, соответственно.

Стоимость экспорта текстиля для одежды составила более 1 млрд. долл. США, увеличившись на 39,2%, в то время как стоимость компьютеров, электроники и компонентов составила 954 млн. долл. США, увеличившись на 20,5%.

Между тем, оборот импорта достиг 16,4 млрд. долл. США, увеличившись на 20,2% в годовом исчислении, при этом внутренний сектор достиг 13,3 млрд. долл. США, а сектор с иностранными инвестициями - 3,1 млрд. долл. США, что на 25,7% и 1,4% больше.

Поскольку пандемия COVID-19 в основном взята под контроль, власти Ханоя работают над привлечением инвестиций, особенно ПИИ. Кроме этого, количество созданных предприятий растет