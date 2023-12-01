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Экспортно-импортный оборот сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции снизился на 5,9%

Общий экспортно-импортный оборот сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама в январе-ноябре составил 85,13 млрд. долл. США, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD). Из этой суммы экспорт составил 47,84 млрд. долл. США, а импорт - 37,29 млрд. долл. США, в результате чего положительное сальдо торгового баланса составило 10,55 млрд. долл. США, что на 33,7% больше, чем в прошлом году, сообщили в министерстве.

Экспортная стоимость шести товаров/продуктовых групп превысила 3 млрд. долл. США: кофе, рис, овощи, орехи кешью, креветки, древесина и изделия из нее.

Только в ноябре экспортная выручка страны составила 4,79 млрд. долл. США, увеличившись на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 13% в годовом исчислении. В частности, все группы товаров выросли по сравнению с ноябрем 2022 года: сельскохозяйственная продукция - на 24,7%А, животноводство - на 9,7%, лесная продукция - на 2,8%, рыбная продукция - на 1,4%.

За первые 11 месяцев, из-за резкого снижения стоимости экспорта некоторых основных товаров, общий экспортный оборот все же снизился на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Что касается рынка, то стоимость экспорта продукции в Азию выросла на 6,8%, в Америку - на 17,7%, в Европу - на 12,5%, в Африку - на 21,7%, а в Океанию - на 13,5%.

Крупнейшими импортерами оставались Китай, США и Япония. В частности, стоимость экспорта из Китая выросла на 18 %, в то время как экспортная выручка из США и Японии упала на 17,9 % и 9,1 % соответственно.

Используя рыночные возможности, особенно в сильных товарных группах, министерство поручило местным властям регулировать производственные планы и наращивать экспорт, активизировать переговоры и доступ на рынок для официального экспорта, расширяя экспортные рынки.

Министерство заявило, что будет продолжать решать рыночные вопросы для содействия экспорту сельскохозяйственной и водной продукции, особенно на рынки Китая, США, ЕС и Евразийского экономического союза, оптимизируя соглашения о свободной торговле для увеличения экспорта лесной и рыбной продукции.

ИЖВ/ВИА

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