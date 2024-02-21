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Экспортно-импортный оборот в период Тэт достиг 1,41 миллиарда долларов США
За время праздника Вьетнам заработал на экспорте 730 миллионов долларов США, а на импорте потратил 680 миллионов долларов США.
Товарная группа телефонов и комплектующих стала крупнейшим источником дохода - 282,8 млн долларов США, что составило 38,7% от общей стоимости экспорта в период Тэт. За ней следуют электронные товары и компоненты (263,6 млн долларов США) и машины и оборудование (54,4 млн долларов США), на долю которых пришлось 36,1% и 7,5% соответственно.
Вьетнам импортировал из Республики Корея товары на общую сумму почти 239 миллионов долларов США, что составило 35,2% от общей стоимости импорта в период Тэт.
По данным Главного таможенного управления, с 1 января по 14 февраля объем импорта-экспорта страны составил 82,56 млрд долларов США, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из этой суммы доходы от экспорта составили 43,83 миллиарда долларов США, в то время как импорт оценивался в 38,73 миллиарда долларов США, в результате чего положительное сальдо торгового баланса составило более 5,1 миллиарда долларов США.