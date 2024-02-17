Экспортная деятельность оживилась в первый рабочий день после Тэта

В международном порту Лонган в этот день 15.000 тонн пластиковых бусин отправились в Европу. В то же время два контейнера с 18 тоннами кофе под маркой Meet More каждый были отправлены в Австралию.



Данные Министерства промышленности и торговли (MoIT) показали, что импортно-экспортная деятельность оживилась с начала 2024 года. В январе общий доход превысил 64 миллиарда долларов США, увеличившись почти на 38 % по сравнению с прошлым годом, в том числе 33,57 миллиарда долларов США от экспорта, увеличившись на 42%.



Большинство экспортных рынков восстанавливаются, говорится в сообщении, добавляя, что США по-прежнему оставались крупнейшим рынком Вьетнама в январе с экспортной выручкой около 9,6 млрд долларов США, что на 55,8% больше в годовом исчислении.



Сильный рост наблюдался и на других крупных рынках, таких как Китай - 57,8%, ЕС - 17,9%, АСЕАН - 38,5%, Япония - 39,6%, Республика Корея - 22,4% и ЕС - 18%.



Министр MoIT Нгуен Хонг Зиен сообщил, что в январе положительное сальдо торгового баланса страны составило 2,92 млрд долларов США, а промышленное производство выросло на 18,3%. Однако он подчеркнул, что для достижения поставленной цели по росту экспорта на 6% в этом году необходимо прилагать активные усилия с самого начала года.



В первом месяце 2024 года индекс менеджеров по закупкам (PMI) Вьетнама вырос до 50,3 пункта по сравнению с 48,9 пункта в декабре 2023 года. Индекс показывает, что состояние обрабатывающей промышленности улучшилось впервые за пять месяцев.



Европейская торговая палата во Вьетнаме (EuroCham) отметила, что восстановление экономики Вьетнама идет по правильному пути. Она посоветовала стране сосредоточиться на построении более прочных торговых отношений с основными экспортными рынками и повышении стоимости экспорта за счет переработки.



Эксперты отметили, что опорой для роста экспорта в 2024 году станет система из 17 заключенных соглашений о свободной торговле, которые дают бизнесу преимущества в переговорах о заказах и открытии рынков