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Экспортеры рыбных продуктов надеются на восстановление в оставшиеся месяцы

Несмотря на тенденцию к снижению экспорта рыбных продуктов в первой половине 2023 года, более низкие темпы снижения по сравнению с предыдущим месяцем дают надежду на восстановление в оставшиеся месяцы этого года. Несмотря на тенденцию к снижению экспорта рыбных продуктов в первой половине 2023 года, более низкие темпы снижения по сравнению с предыдущим месяцем дают надежду на восстановление в оставшиеся месяцы этого года.

В июне экспорт рыбных продуктов принес почти 800 миллионов долларов США, что на 21% меньше. Из них оборот экспорта креветок составил 341 млн. долларов США, что на 18% меньше, чем в прошлом году, что является самым низким снижением с начала этого года, сообщила Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей рыбных продуктов (VASEP).

Стоимость экспорта рыбных продуктов в первой половине 2023 года достигла почти 4,2 миллиарда долларов США, что более чем на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Директор по коммуникациям VASEP Ле Ханг объяснила снижение слабым рыночным спросом и повышением цен на корма, картофель фри и другие затраты на сырье, что привело к росту себестоимости продукции. Несмотря на более низкие отпускные цены, по-прежнему трудно найти покупателей, что приводит к увеличению запасов и росту издержек.

Она сказала, что инфляция на многих рынках не демонстрирует никаких признаков замедления, что препятствует восстановлению потребления и импорта морепродуктов в США, ЕС и других регионах.

Тем не менее, несколько рынков, таких как Япония, Республика Корея и Австралия, по-прежнему считаются перспективными для вьетнамской продукции высокого качества, особенно для обработанных рыбных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Некоторые рынки Юго-Восточной Азии также рассматриваются как потенциальные благодаря их стабильной экономике, более низкой инфляции и географическим преимуществам, а также тарифным льготам от соглашений о свободной торговле.

Что касается поддержки предприятий, VASEP недавно предложил правительству и соответствующим министерствам и ведомствам рассмотреть возможность снижения ставок по кредитам, особенно номинированным в долларах США, а также продления сроков погашения кредитов и продолжения предоставления кредитных линий, чтобы предприятия могли продолжать сбор сырья у фермеров и рыбаков, а также перерабатывать и хранить товары для экспорта в ближайшие кварталы.

VASEP также предложил налоговым органам ускорить процесс возврата НДС за экспортируемые товары и услуги, продлить политику освобождения от налогов и их снижения, включая арендную плату за землю и различные сборы, до конца 2023 года, чтобы облегчить финансовое давление и помочь бизнесу преодолеть текущие трудности.

ИЖВ/ВИА

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