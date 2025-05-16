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Экспортеры диверсифицируют заказы, чтобы снизить зависимость от единого рынка
Ле Дык Нгиа, председатель совета директоров деревообрабатывающей компании An Cuong, сказал, что некоторые экспортные товары фирмы по–прежнему облагаются пошлинами при поступлении на рынок США, в то время как другие временно освобождены от уплаты пошлин, поскольку в настоящее время в отношении них проводится расследование.
Компания An Cuong активно работает с американскими партнерами над поддержанием тарифов на приемлемом уровне в 15-20%", - сказал Ле Дык Нгиа, отметив, что если этот диапазон тарифов удастся сохранить, экспортная деятельность останется экономически выгодной.
Пользуясь временной приостановкой взаимных тарифов, компания An Cuong ускоряет производство, чтобы уложиться в сроки поставок в США. По словам Ле Дык Нгиа, компания снизила цены для клиентов, разделила бремя растущих расходов на доставку и запустила программы скидок, чтобы сохранить свою долю на рынке.
Аналогичная ситуация складывается и в индустрии морепродуктов. Необходимость сохранить производство, удержать работников и сбалансировать финансы заставляет компании тщательно просчитывать каждый свой шаг.
Ле Ханг, заместитель генерального секретаря Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), заявила, что в мае и июне ожидается значительный рост экспорта морепродуктов, прежде чем ответные тарифы США официально вступят в силу 9 июля 2025 года.
Вьетнамские предприятия наращивают экспорт в США, особенно креветок и рыбной продукции, сказала Ле Ханг, добавив, что стоимость экспорта в страну, как ожидается, вырастет на 10-15% по сравнению с апрелем 2025 года, что обусловлено заключением контрактов в последнюю минуту и стратегиями снижения цен для сохранения доли рынка.
В условиях давления тарифной политики и волатильности рынка многие компании видят в этом возможность для реструктуризации своих производств, укрепления производственных мощностей и повышения адаптивности. В частности, решение США отложить введение тарифов на 90 дней для нескольких стран, включая Вьетнам, создало для компаний «золотое окно» для подготовки.
По словам Ле Дык Нгиа, на рынок США приходится лишь около 12% выручки An Cuong. Если тарифы резко возрастут, компания сможет переключить внимание на альтернативные рынки, такие как Канада, Япония, ОАЭ или Юго-Восточная Азия, чтобы компенсировать возможные потери.
Стремясь уменьшить зависимость от традиционных рынков, многие компании переходят на нишевые рынки и производят продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Бать Кхань Ньыт, заместитель председателя Вьетнамской ассоциации кешью (Vinacas), сказал, что индустрия кешью стремится выйти на Ближний Восток, где проживает 300 миллионов мусульман, предпочитающих питательные продукты, такие как кешью. Это открывает широкие возможности для повышения ценности продукции и освоения перспективного рынка.
По словам инсайдеров, диверсификация рынков, реструктуризация продуктовых портфелей и повышение эффективности и гибкости производственных мощностей не только помогут вьетнамским предприятиям справиться с краткосрочными рисками, но и создать долгосрочную устойчивость для устойчивого роста.
Однако экспортным компаниям для поддержки своих усилий необходимы четкая правовая база, своевременные системы рыночной информации и хорошо налаженная программа продвижения торговли, добавили они.