Экспортеры декоративной рыбы пытаются восстановиться

Хотя Вьетнам вошел в число 20 крупнейших экспортеров декоративной рыбы в мире, этот сектор все еще пытается восстановиться после пандемии из-за роста стоимости доставки.

По данным муниципального департамента рыболовства, две трети ферм по выращиванию декоративной рыбы во Вьетнаме расположены в городе Хошимин, на долю которого приходится 62% всего экспорта продукции страны.

Ферма площадью 10.000 кв. метров Кооператива декоративных существ «Сай Гон» на окраине Кучи является одним из них. Основанный в 2013 году кооператив из 33 членов ежемесячно экспортировал более 1 млн. рыб различных видов. Его месячный доход составил около 2,5 млрд. донгов (106.700 долл. США).

Директор кооператива Нгуен Ван Тхуй сказал, что на ферме выращивают десятки видов, в том числе многие ценные, такие как дискусы, флауэрроги, пресноводные скалярии и золотые рыбки. Его крупнейшими покупателями являются США, Япония, Республика Корея, Сингапур, ОАЭ, Южная Африка, Индия и несколько стран ЕС.

До того, как разразился COVID-19, Вьетнам ежегодно зарабатывал около 23-25 млн. долл. США от экспорта декоративных рыб. В 2020-2021 гг. эта цифра упала до 15-17 млн. долл. США из-за последствий пандемии.

Поскольку проблемы, вероятно, сохранятся в этом году, отрасль принесла 6,5 млн. долл. США с января по июнь.

Экспортеры удваивают усилия по выходу на новые рынки и расширению ассортимента продукции, чтобы восстановиться до допандемического уровня.

Чинь Нгок Хунг, заместитель директора Saigon Aquarium Corp., одного из ведущих заводчиков и экспортеров тропических пресноводных аквариумных рыб во Вьетнаме, сказал, что сейчас критический период для экспортеров, чтобы подготовиться к пиковому сезону. По его словам, поскольку иностранцы обычно путешествуют в течение трехмесячного лета, продажи, как правило, растут в конце августа, когда люди покупают рыбок, чтобы подготовиться к Рождеству.

Лам Зуй Тай, управляющий фермой в дельте Меконга в Лонган, экспортерам приходится нелегко из-за отсутствия международных рейсов и роста стоимости доставки.

В 2020 году доставка грузов в США стоила около 4 долл. США за кг. В настоящее время эта ставка увеличилась почти до 16 долл. США за кг, сказал Тай, добавив, что также нелегко объединять заказы, отправленные в одну страну, для экономии средств, как раньше.