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Эксперт: Пять маленьких тигров Азии отправляются в полет

«Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Индия и Таиланд - это маленькие тигры Азии, которые вот-вот взлетят», пишет Джанет Пау, исполнительный директор Азиатского делового совета, в статье, опубликованной South China Morning Post 21 февраля.

 

Согласно статье, в последние годы эти пять стран вызывают интерес в качестве направления «Китай плюс один» для глобальных цепочек поставок. Эти пять стран объединяет большое количество рабочей силы и потенциальные потребительские рынки, что открывает возможности для расширения как внутри страны, так и за ее пределами.

По словам Пау, эти страны осознают важность инвестиций в человеческий капитал, уделяя особое внимание расширению доступа к образованию и повышению уровня подготовки учителей. Они также инвестируют в инфраструктурные проекты для создания надежной связи и эффективных логистических сетей. Эти инвестиции охватывают такие области, как транспорт, связь, энергетика и цифровые сети, написала она.

Она также отметила, что правительства этих стран проводят промышленную политику, направленную на развитие ключевых секторов, даже в тех областях, где они вряд ли будут конкурентоспособны.

Автор также указала на трудности, с которыми приходится сталкиваться новым «драконьим» экономикам. Это желание привлечь иностранные инвестиции, но нежелание, чтобы эти инвестиции вытеснили отечественные предприятия и рабочие места.

«Им необходимо обеспечить конкурентоспособную стоимость производства и рабочей силы, но они сталкиваются с инфляцией цен, которая опережает рост заработной платы и сбережений домохозяйств. Им также необходимо осуществлять масштабную индустриализацию, которая обычно является энергоемкой, но при этом они хотят, чтобы промышленная деятельность не разрушала окружающую среду», - пишет автор.

Согласно статье, у пяти экономик есть возможность наметить пути роста, способствующие большей цифровизации, устойчивости и инклюзивности. Однако им следует уделять первоочередное внимание инициативам по созданию «зеленых» и цифровых рабочих мест, чтобы удовлетворить потребности все более образованных и требовательных молодых работников.

По словам автора, эти пять стран переживают стремительную индустриализацию, которая негативно сказывается на окружающей среде. Поэтому эти страны должны принять устойчивые меры и обеспечить дальнейший рост своей экономики, одновременно борясь с негативными последствиями изменения климата и стихийных бедствий, пишет она.

ВИА/ИЖВ

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