Эксперт призывает изучить опыт Сингапура в обеспечении энергетической безопасности в условиях перебоев с поставками

Нефтеперерабатывающий завод на острове Пулау-Буком в Сингапуре. (Фото: Синьхуа/ВИА)



Вьетнамский эксперт, работающий в Сингапуре, рекомендовал Вьетнаму изучить сингапурский подход к обеспечению энергетической безопасности в условиях дефицита в цепочках поставок.

По словам профессора Ву Минь Кыонга из Школы государственной политики имени Ли Куан Ю, несмотря на отсутствие собственных природных энергетических ресурсов, Сингапур сумел выстроить проактивную, гибкую и устойчивую стратегию энергетической безопасности, продемонстрировав высокую устойчивость на фоне глобальной нестабильности, включая продолжающуюся напряжённость на Ближнем Востоке.

Он также пояснил, что в основе сингапурского управленческого мышления лежит готовность к экстремальным потрясениям. Это позволяет стране оперативно задействовать заранее разработанные меры реагирования. За последний месяц, на фоне роста цен на энергоносители и ужесточения дефицита поставок, Сингапур сосредоточился на трёх кратко- и среднесрочных приоритетах: предоставлении адресных субсидий уязвимым группам без искажения рыночных цен, снижении стоимости жизни для малообеспеченных домохозяйств, а также использовании кризиса как стимула для ускорения зелёной политики и повышения энергоэффективности.

В числе конкретных мер - субсидирование приобретения энергоэффективной бытовой техники, такой как кондиционеры и холодильники, что позволяет сократить потребление электроэнергии на 10–15% благодаря совместным усилиям государства, бизнеса и потребителей. Малые и средние предприятия также получают поддержку в виде грантов в размере до 70 тыс. сингапурских долларов, или около 54 тыс. долларов США, на внедрение энергосберегающих решений.

Говоря о долгосрочной стратегии, Ву Минь Кыонг подчеркнул, что устойчивость Сингапура обеспечивается диверсификацией как источников энергии, так и поставщиков, включая импорт из США, Австралии и стран АСЕАН. В условиях всё более неопределённой глобальной обстановки он особо отметил важность расширения энергетического баланса за пределы ископаемого топлива за счёт возобновляемых источников энергии.

В качестве ещё одного примера он привёл Китай, который заблаговременно инвестировал в возобновляемую энергетику и интеграцию энергосетей. Наряду с инфраструктурой, по его словам, необходимы и механизмы, побуждающие предприятия формировать резервы, а также усиление управления в энергетической сфере за счёт цифровизации стратегических ресурсов.

Ву Минь Кыонг свёл философию сингапурского управления к принципу «3S»: Survival, Strategy и Synergy. Подход «Survival» отражает постоянную готовность к внешним потрясениям, «Strategy» обеспечивает долгосрочную подготовленность, а «Synergy» подчёркивает координацию между всеми заинтересованными сторонами, позволяющую превращать вызовы в возможности.

Применительно к Вьетнаму он предложил использовать схожие подходы, в том числе привлекать крупных мировых инвесторов в энергетике в ключевые центры, такие как Нгишон, Вунгтау и Хайфон. По его словам, такие инвестиции будут не только стимулировать рост, но и укреплять национальную энергетическую безопасность и конкурентоспособность.

В то же время Вьетнаму следует максимально использовать свой потенциал в сфере возобновляемой энергетики, чтобы двигаться в русле цели достижения нулевого уровня чистых выбросов к 2050 году. Льготная политика в отношении проектов в области возобновляемой энергетики в сочетании с более жёсткими стандартами энергоэффективности и энергетическими аудитами поможет оптимизировать использование ресурсов, отказаться от неэффективных инвестиций и стимулировать инновации на низовом уровне, добавил он.