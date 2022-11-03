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Эксперт МВФ высоко оценил политику, стимулирующую экономический рост Вьетнама
Первые 9 месяцев 2022 года ознаменовались быстрым восстановлением вьетнамской экономики, когда были сняты ограничения, связанные с COVID-19.
Валовой внутренний продукт (ВВП) за первые три квартала этого года увеличился на 8,83%, чему способствовали высокие объемы производства и экспорта, а также рост розничной торговли и туризма.
В интервью ВИА, Дабла-Норрис сказала, что инфляция во Вьетнаме осталась на более низком уровне, чем в большинстве стран региона.
Выделив некоторые меры политики, которые до сих пор способствовали экономическим результатам в этом году, она упомянула переход вьетнамского правительства на стратегию борьбы с COVID-19 и полное возобновление экономики страны в марте благодаря сверхбыстрой кампании вакцинации. По ее мнению, это стало ключом к возобновлению экономических мотиваций.
Эксперт также подчеркнула низкую процентную ставку в стране и гибкую денежно-кредитную политику, которые позволили предприятиям вернуться к работе, наряду со снижением налогов для поддержки работников, включая подоходный и экологический налоги, чтобы минимизировать последствия глобального повышения цен на бензин, и замораживание цен на некоторые услуги, включая электроэнергию, здравоохранение и образование, которые способствовали удержанию инфляции под контролем.
Однако Дабла-Норрис указала на ряд проблем, с которыми сталкивается Вьетнам, и дала ряд рекомендаций, особенно в отношении денежно-кредитной и фискальной политики. Она также приветствовала недавнее расширение торгового диапазона обменного курса и посоветовала Вьетнаму поддерживать инфляцию на уровне около 4% в 2023 году.
Она подчеркнула необходимость поддержания гибкой политики и стабильности финансовой системы наряду с улучшением деловой среды и производительности отечественных фирм, а также потенциала работников и непрерывной цифровизации экономики. Вьетнам также должен уделять больше внимания осуществлению политики реформ в области изменения климата, чтобы достичь своей цели по чистому нулевому уровню выбросов в 2050 году, добавила она.
В своем последнем докладе о глобальных экономических перспективах МВФ предсказал, что мировая экономика упадет на 2,7%, в то время как во Вьетнаме будет наблюдаться рост примерно на 5,8%.