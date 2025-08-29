Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Эксперт: Вьетнам проявляет инициативу в решении нетрадиционных проблем безопасности

По словам доц., в условиях растущих нетрадиционных угроз безопасности, включая терроризм, незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми, киберпреступность и риски для кибербезопасности, Вьетнам активно продвигает превентивные меры и расширяет международное сотрудничество. Профессор доктор Такаши Хосода, эксперт Западночешского университета в Чешской Республике.
  Кибербезопасность относится к числу нетрадиционных проблем безопасности. Иллюстративное фото: ВИA  
Выступая перед корреспондентами Вьетнамского информационного агентства в Праге, эксперт отметил, что после окончания холодной войны проблемы безопасности вышли за рамки военной сферы и охватили изменение климата, нехватку энергии и продовольствия, эпидемии, стихийные бедствия и транснациональную преступность.

Хосода отметил, что традиционные и нетрадиционные проблемы безопасности все чаще пересекаются, образуя сложные “гибридные угрозы”. Для Вьетнама, помимо рисков, связанных с киберпреступностью, организованной преступностью или энергетической безопасностью, односторонние действия в Восточном море также являются одной из проблем.

Он высоко оценил национальную стратегию Вьетнама по предотвращению нетрадиционных угроз безопасности и реагированию на них до 2030 года с перспективой до 2045 года как ключевое достижение. Он подчеркнул, что ее успех будет зависеть от гибкой децентрализации, раннего обнаружения аномалий и расширения регионального и глобального сотрудничества.

По его мнению, оборонная политика Вьетнама "Четырех нет" не препятствует его участию в международном сотрудничестве в нетрадиционных вопросах безопасности. Он приветствовал усилия правительства по реализации национальной стратегии реагирования на нетрадиционные угрозы безопасности с акцентом на изменение климата, реагирование на стихийные бедствия, кибербезопасность, информационную безопасность, энергетическую безопасность и водную безопасность, профилактику заболеваний и организованную преступность. Он подчеркнул, что все это имеет важное значение для устойчивого социально-экономического развития.

Эксперт также выразил уверенность в потенциале для углубления сотрудничества между Вьетнамом и Японией, особенно в области энергетики, ресурсной безопасности и безопасности на море, учитывая зависимость обеих стран от морского транспорта.

Он также рекомендовал некоторые меры для борьбы с этими угрозами: раннее выявление нарушений, своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации и эффективная мобилизация ресурсов. Он утверждал, что сильно централизованная структура может не обладать необходимой гибкостью, предлагая вместо этого использовать более децентрализованный и адаптивный подход к командованию, логистике и мобилизации.

В заключение он подчеркнул, что ни одна страна не может в одиночку бороться с нетрадиционными угрозами. Вьетнаму, по его словам, следует продолжать углублять сотрудничество в рамках АСЕАН, а также расширять сотрудничество с глобальными партнерами, включая США, Китай, Японию и Европейский союз. Он пришел к выводу, что нетрадиционная безопасность - это общая сфера, где даже государства с различными традиционными взглядами на безопасность могут укрепить доверие и многосторонность во все более непредсказуемом глобальном ландшафте.

ИЖВ/ВИА

