Эксперты ЮНЕСКО повторно подтвердили статус глобального геопарка Нон Ныок Каобанг

Водопад Банжок в уезде Чунг Кхань, провинция Каобанг. Фото: ВИА

Группа экспертов ЮНЕСКО во главе с Артуром Са, старшим экспертом ЮНЕСКО и председателем Европейской глобальной сети геопарков, 17 августа провела встречу с руководителями северной провинции Каобанг по поводу повторной проверки звания Глобального геопарка Нон Ныок Каобанг.

Группа собрала документы и провела полевые исследования Глобального геопарка Нон Ныок Каобанг, а также дала ряд рекомендаций населению по мерам дальнейшего развития участка.

Они посоветовали провинции усилить образовательную деятельность в геопарке, особенно среди студентов, мобилизовать участие сообщества в развитии территории, добавить пояснения о парке на местных этнических языках на информационные доски, установленные в парке, и уделять больше внимания защите биоразнообразие на территории.

Они также попросили Каобанг координировать подготовку документов для подачи заявки на проведение симпозиума Азиатско-Тихоокеанской сети геопарков в 2024 году.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Ле Хай Хоа сказал, что рекомендации, данные командой, полезны для провинции в сохранении и развитии глобального геопарка Нон Ныок Каобанг.

Он выразил надежду, что эксперты ЮНЕСКО помогут привлечь больше иностранных инвестиций в Каобанг, чтобы местные жители могли пользоваться парком.

Хоа также рассказал о планах провинции по привлечению инвестиций извне, созданию средств к существованию для местных жителей и развитию туризма на базе местных сообществ.

Ранее рабочая группа ЮНЕСКО совершила выезды в районы на востоке, севере и западе Каобанга.

Расположенный на севере Вьетнама, в 300 км от Ханоя, Нон Ныок Као Банг был признан глобальным геопарком ЮНЕСКО, став вторым в своем роде во Вьетнаме.

Глобальный геопарк ЮНЕСКО Нон Ныок Као Банг занимает площадь 3.000 кв. км. Он охватывает 6 уездов Хакуанг, Чалинь, Куангйен, Чунг Кхань, Халанг, Фукхоа и часть уездов Хоаан, Нгуенбинь и Тхатьан. Геопарк является домом для 9 этнических групп, включая тай, нунг, монг, зао и шан чай.

Геопарк - это исключительная территория, которая предлагает заглянуть в историю нашей планеты на 500 миллионов лет через охраняемые объекты. Окаменелости, морские отложения, вулканические и плутонические породы и минералы являются свидетелями замечательной эволюции и изменений нашей планеты, представляя собой исключительное геологическое наследие.

Это также земля объектов материального и нематериального культурного наследия и особых исторических памятников. Этот район также известен своим высоким биологическим разнообразием с многочисленными эндемичными видами растений и животных и экосистемами.

Есть три основных маршрута для изучения геопарка, в том числе на восток, чтобы познакомиться с традиционными культурами, на север, чтобы увидеть историю и свободу, и на запад, чтобы испытать Фиа-Оак, гору трансформаций.



