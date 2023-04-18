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Эксперты тщательно изучают внедрение глобального минимального налога во Вьетнаме
Выступая на конференции "Глобальный минимальный налог: Международный опыт, потенциальные эффекты и последствия для Вьетнама", состоявшейся в Ханое, министр Фок сказал, что 1015 предприятий с иностранными инвестициями во Вьетнаме, чьи материнские компании облагаются минимальным глобальным налогом, и более 70 предприятий, вероятно, будут затронуты минимальным глобальным налогом, когда он начнет применяться со следующего года. Если страны, в которых расположены материнские компании, будут применять глобальный минимальный налог, то в 2024 году они дополнительно соберут более 12 триллионов донгов (510,5 млн. долл. США) в виде налога.
Введение глобального минимального налога означает, что налоговые льготы Вьетнама не будут иметь большого эффекта в привлечении иностранных инвесторов, что может создать значительные проблемы для поддержания конкурентоспособности инвестиционной среды Вьетнама, сказал министр.
На сегодняшний день большинство стран ЕС, Швейцария, Великобритания, Республика Корея (РК), Япония, Сингапур, Индонезия, Гонконг (Китай) и Австралия подтвердили, что будут применять минимальную ставку налога в размере 15% с 2024 года.
Из них РК, Сингапур и Япония имеют крупные инвестиции во Вьетнаме и много предприятий, которые подпадают под действие минимального глобального налога.
Данг Нгок Минь, заместитель директора Главного налогового управления, сообщил, что во Вьетнаме около 335 проектов с зарегистрированным инвестиционным капиталом более 100 млн. долл. США в обрабатывающей и перерабатывающей промышленности пользуются льготами по корпоративному подоходному налогу со ставкой ниже 15%, особенно те, которые находятся в высокотехнологичном секторе, такие как Samsung, Intel, LG, Bosch, Sharp, Panasonic, Foxconn и Pegatron.
Общий зарегистрированный инвестиционный капитал этих проектов составляет почти 30% от общего объема ПИИ во Вьетнаме, около 131,3 млрд. долл. США.
Поэтому, если Вьетнам применит этот налог без своевременной реакции, Вьетнам может потерять свои конкурентные преимущества в привлечении иностранных инвестиций, а планы иностранных инвесторов по расширению инвестиций также пострадают.
Минь отметил, что если Вьетнам не будет применять глобальный минимальный налог, то доходы государственного бюджета от корпоративного подоходного налога не пострадают.
Однако, если Вьетнам будет применять стандартный внутренний минимальный налог, Вьетнам будет иметь право взимать дополнительные налоги с предприятий ПИИ, которые пользуются более низкими налоговыми ставками во Вьетнаме, тем самым увеличивая доходы государственного бюджета.
В случае если Вьетнам не будет взимать дополнительный корпоративный подоходный налог, вся сумма налоговых льгот для действующих предприятий будет взиматься странами, в которых находятся материнские компании.
Роберт Кинг, заместитель генерального директора Ernst & Young Vietnam, рекомендовал, что проблема политики Вьетнама на данный момент заключается в достижении двух важных целей - активном получении права на налогообложение и продолжении создания благоприятной инвестиционной среды.
Он предложил Вьетнаму применять стандартный внутренний минимальный налог. Кроме того, правительство должно проводить политику поддержки инвесторов для повышения конкурентоспособности не только тех, кого затронет введение глобальной ставки минимального налога, но и других.