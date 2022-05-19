Эксперты США поддержали выступление премьер-министра Тьиня на CSIS

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Фото: ВИА

Речь премьер-министра Фам Минь Тьиня в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), произнесенная во время его поездки в США, привлекла внимание американских политиков и ученых, которые приветствовали сообщение, которое вьетнамский лидер распространил в своих выступлениях.

Выступление на тему «Искренность, доверие и ответственность за лучший мир» было посвящено тому, как Вьетнам видит мир сегодня, роли искренности, доверия и ответственности в этом неспокойном мире, а также тому, что страна должна сделать, чтобы продемонстрировать искренность, укреплять доверие и ответственность за лучший мир.

Он подчеркнул готовность Вьетнама сотрудничать с международным сообществом для решения вопросов, которые все страны, малые или большие, богатые или бедные, должны решать вместе, подтвердив при этом, что в мире, полном турбулентности, стратегической конкуренции и большого выбора, Вьетнам не выбирает стороны. «Вместо этого он выбирает справедливость, правосудие и добро, основанные на принципах международного права и Устава ООН. Он выбирает равенство, общие выгоды для всех и взаимовыгодные условия для всех».

Грегори Б. Полинг, директор Программы CSIS по Юго-Восточной Азии и Инициативы прозрачности морских перевозок в Азии, сказал, что речь вьетнамского премьер-министра содержит важные и всеобъемлющие сообщения, а также приверженность Вьетнама глобальным проблемам. Он добавил, что вьетнамский лидер четко заявил, что между переговорами и конфронтацией Вьетнам выбирает переговоры, а не войну, а также сотрудничество и здоровую конкуренцию.

По словам Полинга, несмотря на то, что Вьетнам является развивающейся страной, он продемонстрировал ответственность и высокую решимость в реагировании на изменение климата и выполнении обязательств по нулевым выбросам к 2050 году, которые страна взяла на себя на 26-й Конференции сторон ООН по изменению климата (COP26).

Вирджиния Б. Фут, президент правления Международного центра США, посчитала речь премьер-министра Тьиня важной для США, заявив, что она отражает путь вьетнамско-американского сотрудничества. Премьер-министр затронул множество важных вопросов, таких как изменение климата, цифровая трансформация и экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказала Фут, которая также является соучредителем американо-вьетнамского торгового совета (USVTC) и президентом и генеральным директором Bay Global Strategies. Она подчеркнула, что это прекрасная речь для вьетнамо-американских отношений в будущем.

Фут выразила свое впечатление от замечаний премьер-министра Тьиня о целях развития Вьетнама в ближайшее время и тесном двустороннем экономическом сотрудничестве между двумя странами.

По ее словам, благодаря замечаниям главы вьетнамского правительства люди поймут, что Вьетнам является дружественной страной и привлекательным местом для иностранных инвесторов, а не только для американского бизнеса.

Ха Фыонг, старший директор BowerGroupAsia, консалтинговой фирмы по вопросам политики и стратегии, подчеркнул позицию Вьетнама в глазах американских политиков и ученых во время визита премьер-министра Тьиня в США.

Роль Вьетнама в регионе усиливается, и его партнеры высоко ценят его, сказал Фыонг корреспондентам ВИА в США.

Делегация Вьетнама внесла значительный вклад в специальный саммит АСЕАН-США как в плане обсуждения, так и в плане подготовки документов.

Премьер-министр Тьинь присутствовал и выступал на всех мероприятиях в рамках саммита, выражая свое мнение об ориентации отношений АСЕАН-США. В его заявлениях говорилось об искреннем и ответственном Вьетнаме в международном сотрудничестве, надежном друге и партнере США и других многосторонних партнеров.



