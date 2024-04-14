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Эксперты считают, что Вьетнам превращается в новый мировой производственный центр
В своем выступлении Та Хоанг Линь, директор департамента европейско-американского рынка министерства, отметил, что Вьетнам является важнейшим звеном и стратегическим местом в глобальной цепи поставок в Индо-Тихоокеанском регионе.
Он подчеркнул, что предстоящая выставка Vietnam International Sourcing является ключевым событием для продвижения экспорта и развития рынков, служащим платформой для предприятий для налаживания контактов, обучения и обмена опытом.
Ежегодная выставка, организуемая министерством и властями города Хoшимин в Сайгонском выставочном и конференц-центре (SECC) с 6 по 8 июня, значительно расширится по сравнению с предыдущим мероприятием. На площади более 10 000 квадратных метров разместятся 500 предприятий, представляющих различные сектора международной цепи поставок. Основное внимание будет уделено пяти основным группам товаров: продукты питания и напитки, одежда и мода, обувь-сумки-аксессуары, спортивное оборудование, а также товары для дома и мебель.
Выставка, включающая в себя серию симпозиумов, привлекает беспрецедентный интерес со стороны крупнейших мировых дистрибьюторских и закупочных корпораций, включая японские Aeon и Uniqlo, американские Walmart, Amazon и Safeway, чилийскую Falabella, французские Carrefour и Decathlon, таиландскую Central Retail, мексиканскую Coppel и шведскую IKEA.
Пол Ле, вице-президент Central Retail, отметил, что июньская выставка - важнейшее событие в закупочной деятельности компании. В настоящее время 95 % товаров, продаваемых в ее супермаркетах, поставляются вьетнамскими поставщиками.
Помимо закупок товаров для вьетнамского рынка, корпорация стремится увеличить экспорт вьетнамской продукции по всему миру через свою международную сеть супермаркетов, отметил он.
Юичиро Шиотани, директор Aeon Topvalu Vietnam, предложил стране Юго-Восточной Азии использовать свои разнообразные и высококачественные сельскохозяйственные ресурсы для создания большей ценности.
По его словам, 100% многих фермерских продуктов, продаваемых в торговых центрах Aeon, таких как свежие бананы и манго, теперь поставляются из Вьетнама, а не из Таиланда и Филиппин, как раньше. В этом году группа сосредоточится на расширении в таких категориях, как одежда, предметы домашнего обихода и продукты питания.