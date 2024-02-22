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Эксперты: перспективы экономического роста Вьетнама в 2024 году оптимистичны
Прогнозируется, что в 2024 году рост ВВП Вьетнама достигнет 6-6,5%, что сделает Вьетнам одной из стран с самым сильным ростом в Юго-Восточной Азии.
По словам заместителя генерального директора инвестиционного фонда VinaCapital Кхань Ву, этот рост будет обусловлен факторами роста во всех секторах экономики – от экспорта, производства, туризма до потребления, внутреннего использования и потребительской психологии.
Заработная плата в государственном секторе вырастет с середины года, и это одна из причин, почему внутренние расходы в 2024 году будут выше, чем в 2023 году.
Экономический рост также поддерживается благоприятной процентной ставкой. По словам Кхань Ву, обнадеживает тот факт, что компании в настоящее время берут кредиты на оборотный капитал и капитальные затраты.
Год назад бизнесу приходилось брать кредиты под 9-10%, а теперь они могут брать кредиты под 5-7%. Процентные ставки по депозитам снижаются быстрее, чем процентные ставки по кредитам, поэтому процентные ставки по кредитам, вероятно, снизятся еще больше.
Экономист Хельми Арман из компании Citi прокомментировал, что после заморозки в начале 2023 года деятельность в секторе недвижимости во Вьетнаме восстановилась во второй половине года.
Правительство продвигает структурные реформы, чтобы заложить основу для более устойчивого восстановления сектора недвижимости. Однако это произойдет не сразу.
К 2025 году недавно одобренный Закон о земле (с поправками) вступит в силу.
Для международных инвесторов производственный сектор Вьетнама остается наиболее привлекательным, особенно цепочка поставок смартфонов и бытовой электроники.
Для отечественных инвесторов наибольший интерес представляет экспорт одежды, обуви и мебели.
Тенденция переноса производственной деятельности многих компаний во Вьетнам принесла выгоду. При переходе к производству полупроводников у правительства Вьетнама есть стратегия расширения масштабов всей цепочки поставок за счет увеличения мощностей по упаковке и тестированию полупроводниковых чипов.
Развитие производственного сектора оказывает положительное влияние на экспортные потоки. Экономист Кхань Ву и старший портфельный менеджер Фонда управления инвестициями Manulife Кенглин Тан с оптимизмом смотрят на некоторые признаки стабилизации вьетнамского экспорта.
Были некоторые опасения, что решение Вьетнама применить «глобальный минимальный налог» повлияет на потоки инвестиционного капитала, но этого не произошло.
По словам Кенглин Тана, с точки зрения иностранных инвесторов, независимо от того, инвестируют ли они во Вьетнам или другие страны, такие как Мексика или Таиланд, все они подвергаются воздействию одинаковой политики.
Интерес к прямым иностранным инвестициям (ПИИ) также возрос. Южная Корея четко заявила о своей цели превысить 100 миллиардов долларов США совокупного инвестиционного капитала к 2025 году. На сегодняшний день страна инвестировала во Вьетнам 84 миллиарда долларов США, уделив особое внимание производственному сектору, при этом 62 миллиарда долларов США было инвестировано в более чем 4600 проектов, включая крупных производителей, таких как Samsung, LG и SK.
Одним из крупных проектов, получающих выгоду от прямых иностранных инвестиций, является международный аэропорт Лонг Тхань. ПИИ для этого проекта поступают из США, Японии, Франции, Турции и Нидерландов.
Для дальнейшего развития своего международного инвестиционного потенциала Вьетнам открывает свой фондовый рынок, позволяя отечественным брокерам спонсировать иностранных инвесторов и покупать акции.