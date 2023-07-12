Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Эксперты дают рекомендации по стимулированию экономического роста в новых условиях

Эксперты дали рекомендации по восстановлению совокупного спроса и стимулированию роста в новых условиях на круглом столе по макроэкономике в середине года в Ханое 11 июля.
  Иллюстративное изображение. Фото: baochinhphu.vn  
Эксперты дали рекомендации по восстановлению совокупного спроса и стимулированию роста в новых условиях на круглом столе по макроэкономике в середине года в Ханое 11 июля.

Выступая на мероприятии, доктор Нгуен Тхань Хиеу, вице–президент Национального экономического университета (NEU), сказал, что Вьетнам сообщил о темпах роста ВВП на уровне 3,72% в первой половине 2023 года - относительно низкий показатель по сравнению с аналогичным периодом за последние 10 лет (лишь выше, чем 1,74% за тот же период 2020 года - из-за серьезных последствий пандемии COVID-19). Выплаты из государственного бюджета оценивались в 232,2 трлн донгов (9,8 млрд. долл. США), что эквивалентно 33% от годового плана, в то время как капитальные вложения негосударственного сектора увеличились на 2% в годовом исчислении, что ниже роста на 9,5% за аналогичный период 2022 года. Зарегистрированные ПИИ во Вьетнаме достигли 13,43 млрд. долл США, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хиеу сказал, что эти цифры демонстрируют резкое снижение совокупного спроса вьетнамской экономики. Целевой показатель роста в 6,5% к 2023 году может оказаться труднодостижимым в контексте непредсказуемых последствий со стороны всего мира, а отечественному производственному сектору еще предстоит полностью оправиться от пандемии.

Это требует от правительства, министерств, секторов и агентств принятия оперативных и надлежащих мер для восстановления совокупного спроса и развития экономики в следующем контексте, подчеркнул он.

Старший экономист ПРООН Джонатан Пинкус предложил выстроить антициклическую фискальную политику для стимулирования спроса в условиях замедления глобального роста.

В частности, необходимо обратить вспять сокращение государственных инвестиций, повысить их эффективность, модернизировать систему социального обеспечения, подходящую для страны со средним уровнем дохода, и сделать налоговую политику страны прозрачной, добавил он.

Профессор, доктор Фам Тхе Ань из NEU подчеркнул необходимость поощрения частных инвестиций путем постоянного снижения процентных ставок по кредитам и использования краткосрочных налоговых льгот на инвестиции.

Важно контролировать рост денежной массы примерно на 10%, сказал Ань, подчеркнув важность ускорения государственных инвестиций с акцентом на инфраструктурные проекты, развитие социального жилья и строительство новых государственных школ для удовлетворения социальных потребностей.

Государство должно проводить политику стимулирования потребления посредством субсидий социального обеспечения для бедных домохозяйств и людей, потерявших работу; а также увеличивать налогооблагаемый доход и снижать налог на добавленную стоимость (НДС) на товары первой необходимости, сказал эксперт.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам занял 6-е место из 112 стран на Международной математической олимпиаде 2023 года

Вьетнам занял 6-е место из 112 стран на Международной математической олимпиаде 2023 года

Вечером 11 июля, по информации Министерства образования и подготовки кадров, все 6 вьетнамских школьников, участвовавших в Международной математической олимпиаде 2023 года, завоевали медали (в том числе 2 золотые медали, 2 серебряные и 2 бронзовые медали).
ПОДРОБНЕЕ

Top