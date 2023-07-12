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Эксперты дают рекомендации по стимулированию экономического роста в новых условиях
Выступая на мероприятии, доктор Нгуен Тхань Хиеу, вице–президент Национального экономического университета (NEU), сказал, что Вьетнам сообщил о темпах роста ВВП на уровне 3,72% в первой половине 2023 года - относительно низкий показатель по сравнению с аналогичным периодом за последние 10 лет (лишь выше, чем 1,74% за тот же период 2020 года - из-за серьезных последствий пандемии COVID-19). Выплаты из государственного бюджета оценивались в 232,2 трлн донгов (9,8 млрд. долл. США), что эквивалентно 33% от годового плана, в то время как капитальные вложения негосударственного сектора увеличились на 2% в годовом исчислении, что ниже роста на 9,5% за аналогичный период 2022 года. Зарегистрированные ПИИ во Вьетнаме достигли 13,43 млрд. долл США, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Хиеу сказал, что эти цифры демонстрируют резкое снижение совокупного спроса вьетнамской экономики. Целевой показатель роста в 6,5% к 2023 году может оказаться труднодостижимым в контексте непредсказуемых последствий со стороны всего мира, а отечественному производственному сектору еще предстоит полностью оправиться от пандемии.
Это требует от правительства, министерств, секторов и агентств принятия оперативных и надлежащих мер для восстановления совокупного спроса и развития экономики в следующем контексте, подчеркнул он.
Старший экономист ПРООН Джонатан Пинкус предложил выстроить антициклическую фискальную политику для стимулирования спроса в условиях замедления глобального роста.
В частности, необходимо обратить вспять сокращение государственных инвестиций, повысить их эффективность, модернизировать систему социального обеспечения, подходящую для страны со средним уровнем дохода, и сделать налоговую политику страны прозрачной, добавил он.
Профессор, доктор Фам Тхе Ань из NEU подчеркнул необходимость поощрения частных инвестиций путем постоянного снижения процентных ставок по кредитам и использования краткосрочных налоговых льгот на инвестиции.
Важно контролировать рост денежной массы примерно на 10%, сказал Ань, подчеркнув важность ускорения государственных инвестиций с акцентом на инфраструктурные проекты, развитие социального жилья и строительство новых государственных школ для удовлетворения социальных потребностей.
Государство должно проводить политику стимулирования потребления посредством субсидий социального обеспечения для бедных домохозяйств и людей, потерявших работу; а также увеличивать налогооблагаемый доход и снижать налог на добавленную стоимость (НДС) на товары первой необходимости, сказал эксперт.