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Эксперты: В 2023 году инфляционное давление вряд ли будет большим
По словам др. Нгуен Дык До, заместитель директора Института экономики и финансов, давление на инфляцию со стороны таких переменных, как валюта, обменный курс или цены на топливо, сырье, вероятно, уже достигло пика в 2022 году и в 2023 году снизится. Инфляция показала признаки «охлаждения» в декабре 2022 года, когда базовая инфляция выросла всего на 0,33% по сравнению с предыдущим месяцем.
Г-жа Ле Тхань Нга, Министерство планирования и инвестиций, сказала, что по-прежнему существует множество факторов, оказывающих давление на инфляцию, таких как непредсказуемые мировые цены, трудности в логистике, инфляционное давление на мировом рынке привело к ужесточению денежно-кредитной политики крупными странами мира, что повлияло на управление денежно-кредитной политикой Вьетнама и негативно повлияло на внутренние инфляционные ожидания.
Кроме того, 31 декабря 2022 года закончится ряд мер поддержки производственной и хозяйственной деятельности предприятий и жизни людей. Цены на товары и услуги, находящиеся в ведении государства, могут быть повышены в 2023 году в соответствии с дорожной картой после того, как они были снижены и не подвержены повышению в 2022 году, такие как цены на электроэнергию, воду, образовательные услуги, медицинские услуги.
Доктор Нго Чи Лонг заявил, что для достижения цели роста в 6,5%, средней потребительской инфляции в 4,5% и других целей правительству необходимо оперативно устранять трудности и препятствия в механизмах, политике, административных процедурах, пересматривать и отменять необоснованные правила. С другой стороны, Правительственный Руководящий комитет по управлению ценами должен внимательно следить за динамикой цен и инфляцией в мире и своевременно предупреждать о рисках внутренней инфляции.
Директор Департамента управления ценами (Министерство финансов) Нгуен Минь Тиен заявил, что денежно-кредитная политика будет осмотрительной, обеспечивая разумную и целенаправленную координацию с администрированием экспансионистской налогово-бюджетной политики, способствуя стабилизации макроэкономики, контроли над инфляцией в соответствии с целевыми показателями и обеспечению хорошего баланса в экономике.
Для товаров, оцениваемых государством, коммунальных услуг, в сфере которых реализуется рыночная дорожная карта (например, медицинские услуги, образовательные услуги, электроэнергия), министерства, ведомства и местные органы берут на себя инициативу в расчете ценовых вариантов для развертывания корректировки в соответствующее время.