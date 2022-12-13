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Эксперты: Вьетнам служит мостом для отношений АСЕАН и ЕС
Первый вице-председателя Сената Бельгии Андрис Гриффрой заявил, что Вьетнам имеет важное стратегическое геологическое положение в Индо-Тихоокеанском регионе, а его экономика в настоящее время является важным звеном в цепочке поставок и экономической ценности АСЕАН со многими преимуществами, такими как: стабильная макроэкономическая среда, динамичная экономика, открытый потребительский рынок, стабильный политический фон и последовательность инвестиционной политики.
Поэтому Вьетнам играет важную роль в отношениях между АСЕАН и ЕС, подчеркнул он.
Также подчеркнув роль Вьетнама как моста между АСЕАН и ЕС Йерун Курман, отвечающий за двусторонние отношения в министерстве иностранных дел Бельгии, сказал, что обязательства Вьетнама в области развития возобновляемых источников энергии, зеленого и устойчивого развития и цифровой трансформации соответствуют с приоритетами Бельгии, а также с повесткой дня ЕС.
С точки зрения коммерческих организаций Торговая палата Фландрии оценила, что вьетнамский рынок с молодым населением, помимо роли моста между двумя регионами, является привлекательным местом для европейских инвесторов, особенно в таких областях, как чистые технологии, еда, напитки и логистика.
Говорят, что отношения между Вьетнамом и ЕС находятся на самом лучшем уровне. Из нуждающегося во внешней помощи Вьетнам превратился в равноправного и взаимовыгодного партнера ЕС.
Статистика Европейского института азиатских исследований показывает, что ЕС в настоящее время является ведущим торговым партнером Вьетнама, третьим по величине экспортным рынком и пятым по величине рынком импорта. Двусторонний товарооборот достиг 57,1 млрд евро (60,2 млрд долларов) за первые девять месяцев этого года, что на 10,3% больше, чем в прошлом году.
ЕС также является пятым по величине инвестором во Вьетнаме с общим уставным капиталом в 27,6 млрд долларов США по состоянию на август 2022 года. Только за период с января по август предприятия ЕС вложили во Вьетнам 2,2 млрд долларов США, что на 69,6% больше, чем в прошлом году.