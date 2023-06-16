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Эксперты возлагают большие надежды на приток ПИИ в рынок промышленной недвижимости
По данным Агентства иностранных инвестиций при Министерстве планирования и инвестиций (MPI), по состоянию на 20 мая Вьетнам привлек почти 10,86 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
Среди 18 секторов, получающих ПИИ, обрабатывающая промышленность привлекла наибольший объем - 6,64 млрд. долларов США, что составляет 61,2% от общего объема. За ним последовал финансово-банковский сектор с 1,53 млрд. долларов США, что составляет 14,1% от общего объема.
Между тем, после длительного пребывания на второй позиции сектор недвижимости опустился на третью позицию с 1,16 млрд. долларов США, что на 61,3% меньше по сравнению с почти 3 млрд. долларов США за аналогичный период прошлого года.
Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с существующими проблемами сектора недвижимости Вьетнама, такими как нехватка земельных запасов и предложения, а также препятствия в юридических процедурах.
В этом контексте промышленная собственность стала редким лучом надежды с большим потенциалом развития и возможностями в краткосрочной, средне- и долгосрочной перспективе.
На самом деле Вьетнам всегда был привлекательным местом для производителей. Многократное увеличение притока ПИИ от иностранных групп за последнее десятилетие стало наглядным свидетельством, укрепляющим доверие международных инвесторов.
Заместитель министра MPI Чан Куок Фыонг сказал, что в последние годы ПИИ, направляемые в индустриальные парки и экономические зоны, составили около 35-40% от общего объема добавленных ПИИ в стране.
Вьетнамская ассоциация риэлторов (VAR) заявила, что изменения в экономике, а также новые требования со стороны девелопмента требуют четких и решительных политических направлений для поддержки инвесторов и стимулирования развития рынка в соответствии с потенциалом.
Председатель VAR Нгуен Ван Динь подчеркнул необходимость открытой и прозрачной информации о планировании индустриальных парков в регионах и населенных пунктах, позволяющей инвесторам искать возможности.
Он также указал на необходимость увеличения инвестиций в инфраструктурную систему, особенно в транспортную.
Наряду с этим, упрощение процедур лицензирования бизнеса и устранение препятствий в процедурах, связанных с землей, также являются насущной необходимостью, сказал Динь.
Нил Макгрегор, управляющий директор Savills Vietnam, сказал, что макроэкономические показатели по-прежнему демонстрируют привлекательность вьетнамского рынка, несмотря на колебания в мировой экономике. По его словам, инвесторы со многих крупных рынков мира ясно выразили свой интерес к вьетнамскому рынку во многих областях, особенно в производстве, розничной торговле, логистике, офисной сфере и жилищном строительстве.
Таким образом, он отметил, что, несмотря на сокращение притока прямых иностранных инвестиций в сектор недвижимости, есть большие надежды на инвестиции в отрасль благодаря большому интересу инвесторов к вьетнамскому рынку.
С другой точки зрения, эксперт из Cushman & Wakefield (C&W) привел данные, свидетельствующие о том, что инвестиционные фонды только обозначили свое присутствие во Вьетнаме за последние пять лет. Ранее, хотя зарегистрированный приток ПИИ в недвижимость был довольно высоким, объем освоенного капитала был низким. Таким образом, C&W прокомментировала, что Вьетнам считается оппортунистическим инвестиционным рынком, а не инвестиционным рынком со стабильным денежным потоком.
В условиях, когда капитал, вкладываемый в недвижимость за счет внутренних банковских кредитов, ограничен, приток прямых иностранных инвестиций становится своевременной и ценной поддержкой для разработчиков проектов, создавая множество возможностей и ценностей для бизнеса, утверждают эксперты.