Экскурсия на мотоцикле по Ханою, кулинарный мастер-класс в Хой-ан среди лучших путешествий по Азии

Экскурсия на мотоцикле с гидом на полдня в Ханое позволяет туристам осмотреть известные достопримечательности столицы Вьетнама, такие как мост Лонгбиен, храм Хайбачынг, Президентский дворец, попробовать лучшие уличные блюда города.

В рамках тура у туристов будет возможность исследовать «Улицу поездов», образованную железнодорожными рельсами, проходящими вдоль улиц Дьенбьенфу и Фунгхынг в самом сердце Старого квартала Ханоя, с жилыми домами, уютными и стильными кафе по обеим сторонам.

Между тем, пятичасовой кулинарный урок, организованный Hoi An Eco Tours Discovery, считается веселым и интересным способом познакомиться с сельской жизнью в Хойане, популярном туристическом направлении в центральной провинции Вьетнама Куангнам, и вьетнамской кухней.

Туристы посетят рыбацкую деревню Камтхань, примерно в пяти километрах от Хойана, где их научат пользоваться местными лодками-корзинами, незаменимой частью местных рыбаков и участников, и отправятся на лодке в пальмовый лес Баймау. После эко-тура их встретят в ресторане, где они примут участие в приготовлении пищи с шеф-поваром.

На первом месте в списке кулинарный мастер-класс тайской кухни и акха в тайландском Чиангмае, за которым следуют уроки кхмерской кулинарии в доме местного жителя в Кронг-Сием-Рип в Камбодже и тур на рассвете по Ангкор-Ват.

В этом году круиз по каналам Амстердама на открытой лодке стал лучшим путешествием в мире.

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